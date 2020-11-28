“إن حصل سيغير كل المعادلة” .. ناصر الدويلة: هكذا سترّد إيران على اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده

توقع النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي ناصر الدويلة أن يكون رد إيران على اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده بالإعلان عن تفجير نووي وهذا ان حصل سيغير كل المعادلة .حسب قوله

وأضاف “الدويلة” عبر “تويتر” كما قلت سابقا انني التقيت د. عبدالقدير خان ابو القنبلة النووية الباكستانية عام ١٩٩٨ وسألته متى تصنع ايران قنبلتها فقال بعد خمسة عشر سنة والآن مضى على حديثي معه اكثر من عشرين عام وهي على وشك ان تعلن تفجيرها.

قد يكون رد ايران هو الاعلان عن تفجير نووي وهذا ان حصل سيغير كل المعادلة .

كما قلت سابقا انني التقيت د عبدالقدير خان ابو القنبله النوويه الباكستانيه عام "١٩٩٨" وسالته متى تصنع ايران قنبلتها فقال بعد خمسة عشر سنة والآن مضى على حديثي معه اكثر من عشرين عام وهي على وشك ان تعلن تفجيرها — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) November 27, 2020

وذكر في تغريدةٍ ثانية: “قلت وأكرر.. هناك قرار استراتيجي تم اتخاذه في ايران بتحمل اي ضربات مهما كانت قاسية في عهد ترامب وامريكا واسرائيل تعرفان ذلك و تتصرفان بموجبه المتغير الآن هو ان اسرائيل تسعى لجر ايران للحرب قبل نهاية ولاية ترامب لتوجيه ضربة كبيرة ضد مشروعها النووي ولاشعال حرب تدمر نفط الخليج وموارده”.

قلت واكرر هناك قرار استراتيجي تم اتخاذه في ايران بتحمل اي ضربات مهما كانت قاسية في عهد ترامب وامريكا واسرائيل تعرفان ذلك و تتصرفان بموجبه المتغير الآن هو ان اسرائيل تسعى لجر ايران للحرب قبل نهاية ولاية ترامب لتوجيه ضربة كبيرة ضد مشروعها النووي ولاشعال حرب تدمر نفط الخليج وموارده — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) November 27, 2020

ونقلت الصحيفة صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية عن 3 مسؤولين، أحدهم مسؤول أمريكي من البيت الأبيض، والاثنان الآخران من مسؤولي الاستخبارات الأمريكية، لم تسمهم، قولهم إن “إسرائيل وراء عملية اغتيال العالم الإيراني النووي محسن فخري زاده”.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن “العالم الإيراني الذي اغتيل كان منذ فترة طويلة هدفا للموساد الإسرائيلي”.

واتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني إسرائيل بالوقوف وراء مقتل العالم النووي.

واعتبر “روحاني” أن اغتيال العالم النووي لن يبطئ المسار النووي الإيراني.

والجمعة، أكّدت وزارة دفاع إيران مقتل العالم النووي محسن فخري زاده في هجوم مسلح وصفته بالإرهابي وقع في منطقة آبسرد التابعة لدماوند في العاصمة طهران.

وذكرت الوزارة أن عناصر “إرهابية” مسلحة هاجمت ظهر الجمعة سيارة تقل محسن فخري زاده رئيس منظمة الأبحاث والابتكار بوزارة الدفاع وأثناء الاشتباك بين فريقه الأمني ​​والإرهابيين، أصيب “زاده” بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى، واعلنت وفاته لاحقاً متأثراً بجروحه.

وقال مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدفاعية العميد حسن دهقان إن الرد على اغتيال زاده سيكون كالصاعقة على القتلة.

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