محسن فخري زادة
محسن فخري زادة
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“إن حصل سيغير كل المعادلة” .. ناصر الدويلة: هكذا سترّد إيران على اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده

كتب وطن
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توقع النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي أن يكون رد على العالم بالإعلان عن تفجير نووي وهذا ان حصل سيغير كل المعادلة .حسب قوله

وأضاف “الدويلة” عبر “تويتر” كما قلت سابقا انني التقيت د. عبدالقدير خان ابو القنبلة النووية الباكستانية عام ١٩٩٨ وسألته متى تصنع قنبلتها فقال بعد خمسة عشر سنة والآن مضى على حديثي معه اكثر من عشرين عام وهي على وشك ان تعلن تفجيرها.

وذكر في تغريدةٍ ثانية: “قلت وأكرر.. هناك قرار استراتيجي تم اتخاذه في ايران بتحمل اي ضربات مهما كانت قاسية في عهد ترامب وامريكا واسرائيل تعرفان ذلك و تتصرفان بموجبه المتغير الآن هو ان اسرائيل تسعى لجر ايران للحرب قبل نهاية ولاية ترامب لتوجيه ضربة كبيرة ضد مشروعها النووي ولاشعال حرب تدمر نفط وموارده”.

ونقلت الصحيفة صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية عن 3 مسؤولين، أحدهم مسؤول أمريكي من البيت الأبيض، والاثنان الآخران من مسؤولي الاستخبارات الأمريكية، لم تسمهم، قولهم إن “إسرائيل وراء عملية اغتيال العالم الإيراني النووي محسن فخري زاده”.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن “العالم الإيراني الذي اغتيل كان منذ فترة طويلة هدفا للموساد الإسرائيلي”.

واتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني إسرائيل بالوقوف وراء مقتل العالم النووي.

واعتبر “روحاني” أن اغتيال العالم النووي لن يبطئ المسار النووي الإيراني.

والجمعة، أكّدت وزارة دفاع إيران مقتل العالم النووي محسن فخري زاده في هجوم مسلح وصفته بالإرهابي وقع في منطقة آبسرد التابعة لدماوند في العاصمة طهران.

وذكرت الوزارة أن عناصر “إرهابية” مسلحة هاجمت ظهر الجمعة سيارة تقل محسن فخري زاده رئيس منظمة الأبحاث والابتكار بوزارة الدفاع وأثناء الاشتباك بين فريقه الأمني ​​والإرهابيين، أصيب “زاده” بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى، واعلنت وفاته لاحقاً متأثراً بجروحه.

وقال مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدفاعية العميد حسن دهقان إن الرد على اغتيال زاده سيكون كالصاعقة على القتلة.

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