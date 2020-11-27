فيديو “البي ام الأبيض” في الكويت يعود للصدارة مجدداً .. هذا ما حدث للشاب والفتاة الذين مارسا الرذيلة بالشارع!

أصدرت المحاكم الكويتية قراراً بشأن قضية فتاة وشاب أقدما على فعل فاضح في الطريق العام نهاية الشهر الماضي، داخل سيارتهما فيما عرف بمقطع “البي ام الأبيض”.

وقرر قاضي التجديد، وفق ما رصدت “وطن”، استمرار حبس الشاب والفتاة لمدة عشرة أيام أخرى، حيث تجري محاكمتها بتهمة الفعل الفاضح العلني والمواقعة بالرضا في سيارة.

المحاكم الكويتية: قاضي التجديد يقرر استمرار حبس شاب وفتاة كويتيين لمدة عشرة ايام في قضية الفعل الفاضح العلني والمواقعة بالرضا في سيارة pic.twitter.com/daL6oi4YPa — مفتش الكويت (@MOOFTSH) November 26, 2020

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الكويتية، ضبط شاب وفتاة أقدما على فعل فاضح ومنافٍ للآداب في الطريق العام، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو لهما على مواقع التواصل الاجتماعي

وقال بيان صادر عن الإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية، رصدته “وطن”. إن قطاع الأمن الجنائي تمكن من ضبط شاب وفتاة قاما بأفعال فاضحة في الطريق العام.

وأوضح البيان، أنه وبعد رصد مقطع الفيديو تحرك على الفور قطاع الأمن الجنائي. حيث تمكنت إدارة حماية الآداب العامة برصد شخصين وضبطهما وتحويلهما إلى جهات الاختصاص.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب وفتاة يقومان بأفعال منافية للآداب العامة وسط الشارع. الأمر الذي أثار غضباً واسعاً لدى رواد مواقع التواصل.

وكان

كشف محامٍ كويتي تفاصيل جديدة عن حادثة ممارسة شاب وفتاة الجنس في الشارع العام فيما عرف بمقطع الـ “بي أم الأبيض”.

وقال المحامي الكويتي فهد الحداد علق على الفيديو الفاضح وقالأن الشاب والفتاة كانوا بحالة تعاطي، لكن هذا الشيء لا يبيح لهم ارتكاب الجريمة.

وأضاف أنّ مصور المقطع كان إمام مسجد.

واعتبر أنّ كلا الطرفين “الفاعل والمصور” ارتكب جريمة، مضيفاً: “لم يحترموا دور العبادة والآداب العامة وشوهوا صورة الدولة”.