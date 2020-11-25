صور “حساسة” مسربة لـ ياسمين صبري من داخل قصر أبو هشيمة تحدث ضجة!

تسببت صورة انتشرت للنجمة المصرية ياسمين صبري، التي تحتل عناوين الصحف والمواقع الإلكترونية، في ضجة واسعة على مواقع التواصل.

وبحسب الصورة المتداولة ظهرت ياسمين صبري فيها بالبيكيني، وقال البعض بأن الصورة مسربة لها من قصر زوجها أحمد أبو هشيمة، رجل الأعمال المصري الشهير.

ولكن بتتبع هذه الصورة بعد الانتشار الواسع لها تأكد بأنها قديمة وليست مسربة بل نشرتها بنفسها منذ أشهر.

ورأى البعض أن الصورة ـ التي نعتذر عن نشرها ـ عادية جدًا وخالية من الإغراء والإثارة، ولا تستحق ياسمين صبري كل هذه الانتقادات لأجلها.

ويشار إلى أن ياسمين صبري شاركت في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل “فرصة تانية”، بطولة أحمد مجدي، نهال عنبر، هبة مجدي، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم.

واستقبلت الفنانة المصرية، ياسمين صبري، الاثنين، في منزلها نعمات عبد الحميد المعروفة إعلاميا بـ”سيدة المطر”، والتي أحدثت صورتها وهي تعمل تحت المطر، الجمعة الماضية، موجة من التعاطف الشعبي الكبير في مصر على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الفنانة المصرية على حسابها في “تويتر” صورا تجمعها بـ”سيدة المطر” وزوجها، وأرفقت الصور بتعليق: “الحاجة نعمات نورتني النهاردة في البيت، شربنا الشاي مع بعض واتكلمنا في حاجات كتير. ست صبورة ومكافحة. ربنا يديها الصحة وطول العمر”.

وفي وقت سابق، كشفت السيدة المصرية عن تلقيها اتصالا من الفنانة ياسمين صبري وزوجها رجل الأعمال، أحمد أبوهشيمة.

وذكرت: “قال المتصل إنه رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة. اطمئن على صحتي وأبلغني أنه وزوجته (الفنانة ياسمين صبري) سيقدمان كل ما أحتاجه، ثم تحدثت إلي (ياسمين صبري) ووعدتني بزيارة منها لتلبية متطلباتي”.

وأضافت “نمت سعيدة، أحمد الله على فضله واهتمام الناس بقصتي، أشكر صاحب الصورة لعلها إشارة من السماء في توقيت صعب”.

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