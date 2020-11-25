“سفيرة لبنانية” غلبت الشيطان وهذا ما فعلته بضحاياها في حفلات زفاف أمراء الخليج!

انتحلت امرأة لبنانية صفة سفيرة لتنفيذ عمليات نصب وسحر وشعوذة مع اثنين آخرين من نفس الجنسية، قبل أن تمكنت القوى الأمنية في لبنان من القبض عليهم.

وذكرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي (شعبة العلاقات العامة) في بيان لها رصدته “وطن” أنه حصلت في الآونة الأخيرة، ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان، عدة عمليات نصب واحتيال من قبل امرأة تنتحل صفة سفيرة وتوهم ضحاياها بأنها تنظم، بالاشتراك مع صديقيها، حفلات زفاف لأمراء (من جنسية خليجية).

وأوهمت السفيرة المزيفة ضحاياها بأنهم سيجنون أرباحا طائلة لهم وللأشخاص الذين يتعاملون معهم، ويطلبون من الضحايا مبالغ مالية كبدل تخليص معاملات تأمين العمل لهم (في البلد الخليجي).

وتقوم العصابة باستغلال بعض الأشخاص والاستيلاء على أموالهم بحجة إنجاز معاملاتهم لدى الدوائر الرسمية بسرعة قياسية، وذلك بعد إيهامهم بأنهم يملكون نفوذاً في غالبية هذه الدوائر، بالإضافة إلى جنيهم أموالا من خلال القيام بأعمال سحر وشعوذة، والعمل في مجال صرف الشيكات، وتصريف الأموال، والمراباة.

تعميم صورة 3 موقوفين بجرائم انتحال صفة ونصب واحتيال وسحر وشعوذة ومراباة…

هل وقعتم ضحية أعمالهم؟#قوى_الامن https://t.co/i4YJAfpUIY pic.twitter.com/4ZUZRrzuNn — قوى الامن الداخلي (@LebISF) November 24, 2020

وبعد الاستقصاءات والتحريات التي قام بها عناصر مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، تمكنت دورية من المفرزة المذكورة، من توقيفهم، على الرغم من تواريهم عن الأنظار لوجود ادعاءات عدة بحقهم، وهم: ز. ش. (مواليد عام 1982، لبنانية)، ع. ع. (مواليد عام 1987، لبناني)، م. أ. (مواليد عام 1987، لبناني).

وبناء على إشارة القضاء المختص، عممت القوى الأمنية صورة العصابة طالبة من الذين وقعوا ضحية أعمالها الحضور أو الاتصال تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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