سببان صادمان وراء انفصال عمرو دياب عن دينا الشربيني .. رفضهما “الهضبة” فجُنّ جنون حبيبته وهجرته!

فيما لا يزال الجمهور يراقب عن كثب مصير علاقة الفنان عمرو دياب بحبيبته دينا الشربيني انتشرت أنباء عن أسباب الخلاف الذي أدّى لتوتر تلك العلاقة والحديث عن انفصال الثنائي.

تقول مصادر إن الخلاف الذي طفى على السطح في السابع عشر من شھر نوفمبر الجاري هو الثالث بین دیاب والشربیني، لیتبین أن هناك خلافین قد وقعا بینھما سابقًا ولم یتم الكشف عنھما.

وتبين أن دينا الشربيني كانت طلبت من “الھضبة” أن یعلن زواجھما رسمیًا أمام الجمھور لتكون كباقي النجمات.

أما الأمر الثاني فهو رغبة دينا الشربيني الإنجاب من عمرو دياب.

وبحسب ما يتداول فإنّ عمرو دیاب رفض هذين الشرطين لدينا الشربيني رفضا قاطعًا .

وبدأت علاقة الحب بين عمرو دیاب وحبيبته دينا الشربيني منذ 3 سنوات، ظھرا خلالھا في العدید من المواقف التي جسدا فیھا الرومانسیة.

وأهدى عمرو دياب “الشربيني” 3 أغان رومانسیة خلال علاقتھما (أجمل عیون) و (زي ما انتي) و (أماكن السھر).

وغادرت دینا الشربیني المنزل الذي یجمعھا بعمرو دیاب بعد خلافھا الأخیر الذي يوقع بينهما خلال قضائهما سهرةً في أحد الأماكن الساحلیة قبل أيام.

و على إثر الإشكالية، انتقلت للإقامة في منزل آخر بعیداً عن منزلھما الحالي وقررت معاقبته برفض حضور حفل خاص أحياه.

وأحیا عمرو دیاب، حفل زفاف خاصا ظھر خلاله باللوك الجدید بالشعر الأشقر الذي اعتمده مؤخرا .

وزعم عمرو دیاب أن علة غیابھا انشغالھا في تصویر فیلم “30 مارس” الذي ینتمي إلى نوعیة السیكو دراما.