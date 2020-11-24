محمد رمضان يهين الجزائر: “شعب لا هو راجل ولا هو ستّ .. وقسماً بالله نخطف رئيسكم بشوال”!

تزامناً مع أزمته التي تسببت بها صوره مع مشاهير إسرائيليين في دبي، أعاد نشطاء تداول مقطع فيديو للفنان المصري محمد رمضان تطاول فيه على الجزائر والشعب الجزائري.

وكان محمد رمضان يتحدث في مقابلةٍ على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ33، في معرض ردّه على سؤال على أحداث العنف التي تلت مباراة كرة القدم بين مصر والجزائر ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم في جنوب افريقيا 2010.

ووجه محمد رمضان في إجابته إهاناتٍ للجزائر وشعبها ورئيسها الراحل عبدالعزيز بوتفليقة.

وقال محمد رمضان: “الجزائر دولة أقل من أننا كمصريين نتحدث عنها. وللجزائر شرف ان يقول المصريون كلمة الجزائر فقط. وأنا مش فاهم الشعب الجزائري هل هو عربي أو أوروبي، وهو شعب عامل زي البني اللي لا هو راجل ولا هو ستّ . قسماً بالله إحنا لو بعتنا بولاق الدكروريخطفوا الرئيس بتاعكم في شوال”.

والإثنين، قررت نقابة المهن التمثيلية في مصر برئاسة أشرف زكي، وقف الفنان محمد رمضان عن العمل بشكل نهائي، لحين مثوله إلى التحقيق أول ديسمبر المقبل.

كانت النقابة وجّهت استدعاءً رسمياً إلى محمد رمضان للتحقيق معه في مقر النقابة بحضور أعضاء مجلس الإدارة ورئاسة أشرف زكي بصفته نقیبًا للممثلین.

وستقوم اللجنة بالتحقیق مع محمد رمضان خلال یومین عقب عودت من السفر.بحسب “فوشيا”

وأوضحت المصادر أن اللجنة سیكون لھا أسئلة لمحمد رمضان بشأن طریقة التصویر وما ظھر من

مظاهر احتفاء بھذا الفنان المذكور والتي توحي بأنه یعرفه.

وقالت إنه لن یكون هناك تھاون حال التوصل إلى معلومات جدیدة بشأن تلك الصورة لاسیما وأن رمضان نفى معرفته بھذا الفنان.

ونشر رمضان خلال الساعات الماضية عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” صورة العلم الفلسطيني، والذي ظهر على غلاف الحساب.