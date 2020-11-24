زوجة الشيخ حميد طفيان
زوجة الشيخ حميد طفيان
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ليست لقطة من فيلم رعب.. “شاهد” ما فعلته زوجة مواطن يمني مغدور قتله مرافق لمدير أمن “حجة” على الملأ

كتب وطن
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اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في بموجة غضب واسعة بعدما شهدت عاصمة محافظة شمال اليمن يوم أمس، الاثنين، بشعة فيها مواطن أمام زوجته وأمام الملأ في أحد أسواق المدينة.

 

السياسي اليمني الدكتور محمد جميح نشر صورا للجريمة على صفحته بتويتر وعلق بقوله:”هذه ليست لقطة من فيلم رعب سينمائي، هذه زوجة القتيل الشيخ حميد طفيان الذي قتله أمام الملأ أحد مرافقي مدير أمن محافظة حجة المعين من قبل الحوثيين.”

 

 

وتابع في تغريدته التي رصدتها (وطن):”زوجة القتيل في حالة انهيار وفقدان للوعي تخضب يديها ووجهها بدم زوجها.”

 

هذا ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية قولها إن الجريمة وقعت في وضح النهار بسوق حجة المركزي ، عندما اقدم المدعو أحد مرافقي مدير أمن حجة المعين من قبل الحوثيين، بإطلاق ست رصاصات في جسد الشيخ حميد طفيان وأرداه قتيلاً.

 

مصادر أخرى ذكرت أن الجريمة كانت بسبب ثأر وأن القاتل حزام طفيان والمقتول حميد طفيان من مديرية شرس بسبب تقاعس القضاء والمحكمة في تنفيذ شرع الله والقصاص للجريمة السابقة جريمة مقتل الشيخ طفيان شقيق حزام طفيان.

 

وأظهرت الصورة المتداولة للجريمة زوجة القتيل وهي تخضب وجهها بدماء زوجها “حميد طفيان” الذي قتله أحد مرافقي قيادي حوثي عيّنته الجماعة مديراً لأمن محافظة حجة ، في جريمة بشعة تضاف إلى جرائم الجماعة الإرهابية.

 

وتفاعل النشطاء بشكل كبير مع هذه الجريمة مستنكرين تحول اليمن إلى دولة عصابات وغياب القانون، بفضل تدخل والإمارات في الأزمة اليمنية الذي زاد تعقيد الأمر لا حله.

 

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