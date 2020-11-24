كويتي لم يشم رائحة الرجولة يقتحم منزل حماته لقتل زوجته الهاربة وهذا ما حدث في اللحظة الأخيرة!

اقتحم مواطن كويتي منزل والد زوجته بمحافظة الفروانية بالكويت، وحاول قتل زوجته التي احتمت بأحد الحمامات، وأنقذها شقيقها من الموت.

ووجه وكيل نيابة الفروانية بضبط وإحضار المواطن للتحقيق معه في اتهام زوجته له بأنه اقتحم منزل والدها وفي يده سكين محاولا قتلها، ولكنها احتمت بأن دخلت إلى أحد الحمامات وأغلقت بابه على نفسها، وقام شقيقها بالتدخل ومقاومة الزوج ومنعه من ارتكاب جريمة الشروع في القتل أو القتل.

وانتقل فنيون من الأدلة الجنائية إلى موقع البلاغ للوقوف على الأضرار التي أحدثها الزوج قبل شروعه في الاعتداء على زوجته، حيث كسر زجاج أحد الأبواب كما كسر الباب الخارجي لمنزل الزوجة، وسُجلت القضية “عنف أسري”.

ونقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية عن مصدر أمني تفاصيل القضية، وقال إن مواطنة في العقد الثالث من عمرها ومقيمة في إحدى المناطق التابعة لمحافظة الفروانية تقدمت إلى المخفر، وقالت إنها على إثر خلاف ومشادات بينها وبين زوجها الذي يكبرها بـ 3 أعوام غادرت منزل الزوجية وتوجهت الى منزل والدها.

وتفاجأت السيدة بزوجه يكسر الباب الخارجي لمنزل والدها وفي يده سكين، وهو ما دفعها للهرب إلى إحدى الغرف ليقوم الزوج بكسر زجاج الباب وفتحه من الداخل لتندفع إلى أحد الحمامات وتحكم إغلاق الباب عليها ليحاول الزوج كسره دون أن يتمكن من ذلك نظرا لتدخل شقيقها ومنع الزوج من إتمام جريمته.

ومن المقرر أن يخضع الزوج للتحقيقات حيث يعتبر حمله سكيناً جريمة شروع في القتل.

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