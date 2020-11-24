“شاهد” إسرائيل تحاول “جرجرة” ملك المغرب محمد السادس لهذا “الفخ” بمباركة الإمارات

كثرت التصريحات الإسرائيلية المكذوبة مؤخرا عن علاقات تطبيع محتملة مع المغرب على غرار التطبيع مع الإمارات والبحرين مؤخرا، وهو ما نفته المغرب شكلا وموضوعا بشكل قاطع في تصريحات رسمية وشددت على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية.

ورغم ذلك لا تتتوقف محاولات الغزل الإسرائيلية للمغرب وملكه محمد السادس، وربما يحدث هذا بإيعاز إماراتي من محمد بن زايد الذي أصبح رجل تل أبيب الأول بالمنطقة.

وفي هذا السياق نشرت صفحة “إسرائيل بالعربية” التابعة لخارجية الاحتلال على تويتر، صورة حاولت فيها إظهار المغرب وكأنه قادم في قطار التطبيع.

والصورة المنشورة جاءت لرجل عجوز وشاب حيث علقت الصفحة الإسرائيلية بقولها:”الانسان اما اخ لك في الدين او نظير لك في الخلق. حاخام يهودي مع شاب مسلم، ما احلى التعايش في المغرب”

الانسان اما اخ لك في الدين او نظير لك في الخلق. حاخام يهودي مع شاب مسلم، ما احلى التعايش في المغرب 🇲🇦 pic.twitter.com/tgMPZr8yZ2 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 24, 2020

وسبق أن رفض المغرب صراحة على لسان رئيس الوزراء، سعد الدين العثماني، أي تطبيع للعلاقات مع إسرائيل.

وكان «العثماني» قال في كلمة له بأغسطس الماضي أمام اجتماع لحزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه إن المغرب يرفض أي تطبيع مع «الكيان الصهيوني» لأن ذلك يعزز موقفه في مواصلة انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.

وأوضح قائلا: «موقف المغرب ملكا وحكومة وشعبا هو الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى المبارك ورفض أي عملية تهويد أو التفاف على حقوق الفلسطينيين والمقدسيين وعروبة وإسلامية المسجد الأقصى والقدس الشريف».

وأضاف: «هذه خطوط حمراء بالنسبة للمغرب ملكا وحكومة وشعبا وهذا يستتبع رفض كل التنازلات التي تتم في هذا المجال، ونرفض أيضا كل عملية تطبيع مع الكيان الصهيوني».

وقال رئيس الحكومة المغربية إن «كل عملية تطبيع مع الكيان الصهيوني هي دفع له وتحفيز كي يزيد في انتهاكه لحقوق الشعب الفلسطيني والإلتفاف على هذه الحقوق التي تعتبر الأمة الإسلامية كلها معنية بها وبالدفاع عنها».

ويتمثل الموقف الرسمي للمغرب في دعم حل الدولتين مع إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

ويشغل العاهل المغربي محمد السادس منصب رئيس لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، وكان والده الملك الراحل الحسن الثاني رئيسا لها أيضا.

وبدأ المغرب وإسرائيل علاقات على مستوى منخفض عام 1993 بعد التوصل لاتفاق سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

لكن الرباط جمدت العلاقات مع إسرائيل بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية عام 2000.

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