المطرب الإسرائيلي الذي احتضنه محمد رمضان يفضحه مع حمد المزروعي ويكشف سرّ الصورة التي جمعتهم

فضح المطرب الإسرائيلي عومير أدام حقيقة الصورة التي جمعته بالفنان المصري محمد رمضان في دبي والتي تسببت في أزمة كبيرة للأخير .

وقال عومير أدام لإذاعة “هداروم” (الجنوب) العبرية إن محمد رمضان كان يعلم أننا إسرائيليي؛ لإن لسياح الإسرائليين خصوصيه أمنية في الأمارات متمثلة بمرافقة حراس شخصيين لنا خشية تعرضنا لأي إعتداء.

واوضح المطرب الإسرائيلي إنه محمد رمضان نسق مع مدير أعمال “عومير” لمقابلته برفقة الإماراتي حمد المزروعي الذي عرفه على الفنان المصري.

والإثنين، قررت نقابة المهن التمثيلية في مصر برئاسة أشرف زكي، وقف الفنان محمد رمضان عن العمل بشكل نهائي لحين مثوله إلى التحقيق أول ديسمبر المقبل.

كانت النقابة وجّهت استدعاءً رسمياً إلى محمد رمضان للتحقيق معه في مقر النقابة بحضور أعضاء مجلس الإدارة ورئاسة أشرف زكي بصفته نقیبًا للممثلین.

وستقوم اللجنة بالتحقیق مع محمد رمضان خلال یومین عقب عودت من السفر.بحسب “فوشيا”

وأوضحت المصادر أن اللجنة سیكون لھا أسئلة لمحمد رمضان بشأن طریقة التصویر وما ظھر من

مظاهر احتفاء بھذا الفنان المذكور والتي توحي بأنه یعرفه.

وقالت إنه لن یكون هناك تھاون حال التوصل إلى معلومات جدیدة بشأن تلك الصورة لاسیما وأن رمضان نفى معرفته بھذا الفنان.

ونشر رمضان خلال الساعات الماضية عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” صورة العلم الفلسطيني، والذي ظهر على غلاف الحساب.

من جانبه، ادعى حمد المزروعي في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) بعدما أخذت القضية منحنى جادا وتم تحويل محمد رمضان للمحاكمة، أن الفنان المصري لم يكن على علم بأنه يلتقط صورة مع مطرب إسرائيلي.

لقول كلمة الحق الفنان محمد رمضان لم يكن يعلم ان الفنان الذي التقط الصورة معه من الجنسية الاسرائلية لـ التوضيح … — حمد المزروعي (@uae_3G) November 23, 2020

وعبر العديد من النشطاء في ردودهم على المزروعي عن عدم اقتناعهم بتبريراته الواهية، مشيرين إلى أن محمد رمضان كان على علم بكل شيء وظن أن الأمر سيمر مرور الكرام وسط موجة التطبيع الفاضحة التي تشهدها المنطقة.

وكان حمد المزروعي هو أول من نشر الصورة عبر حسابه بتويتر قبل أن يحذفها وعلق عليها قائلا:”أشهر فنان في مصر مع أشهر فنان في إسرائيل”.