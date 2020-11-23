هكذا كانت نهاية فاشينستا في الكويت عرضت لمتابعيها جسدها وحرّضتهم على الفسق والفجور!

ألقى قطاع الجرائم الإلكترونية في الأمن الجنائي بالكويت القبض على فاشينستا بتهمة التحريض على الفسق والفجور بإيحاءاتها وابراز ملامح جسدها.

وتقرر حجز الفاشينستا، لعرضها غداً الثلاثاء على جهات التحقيق فيما نُسب إليها .

وبينما لم يذكر الأمن الجنائي اسم الفاشينستا التي جرى ضبطها، ألمح بعض النشطاء في تغريداتٍ لا يمكن لوطن التحقق من صحتها ان الفاشينستا هي حليمة بولند.

الأمن الجنائي يعلن عن قيام الجرائم الإلكترونية بضبط «فاشينستا» تحرض على الفسق والفجور بإيحاءاتها وابراز ملامح جسدها.. مع حجزها لعرضها غداً على جهات التحقيق pic.twitter.com/UaYy6cVY6Q — المجلس (@Almajlliss) November 23, 2020

جديرٌ بالذّكر أنّ مصدراً أمنياً قال إ،ّ إدارة الآداب العامة وإدارة الجرائم الإلكترونية تتجه الى ضبط العديد من المشاهير الذين يقومون بخدش الحياء العام سواء من خلال صور أو مقاطع، لافتا الى ان هذا يشمل مواطنين ووافدين ومن الجنسين.

وقال المصدر ان هناك تعليمات بإبعاد غير الكويتيين الى بلدانهم فورا وبالنسبة للكويتيين فإن الأمر يتراوح بين الاستدعاء والتنبيه والتوقيع على تعهد أو الإحالة للنيابة. وهذا مرهون بحجم التجاوز الذي يتم رصده.

ونوه المصدر الى وجود قائمة من الأسماء يتم تفحص ما نشروه في الآونة الأخيرة وما هم بصدد نشره

بحيث سيتم التعامل مع هؤلاء وفق القانون وإبعاد الوافدات إلى اوطانهن مع ادراج اسمائهن على قوائم غير المصرح لهم بالدخول. مجددا التأكيد على انه لا تهاون مع كل ما يخدش الحياء.

وكانت السلطات الكويتية أبعدت المذيعة اللبنانية سازديل على خلفیة مقاطعها الفاضحة.