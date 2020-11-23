“نمبر وان” محمد رمضان “يتخبط” بعدما ضاع مستقبله.. هذا ما كتبه ساخراً قبل أن يتراجع ويسحب ناعم!

خرج الفنان المصري محمد رمضان عن صمته إزاء قرار نقابة المهن التمثيلية، بإيقافه لحين الانتهاء من التحقيق معه على خلفية التقاط صور له مع مجموعة مشاهير إسرائيليين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر رمضان صورة له عبر صفحته على “انستجرام” رصدتها “وطن”، ظهر خلالها بملابس الجيش المصري وبرفقته نجله، وعلق قائلا: “أحترم قرار النقابة رغم توضيحي لموقفي في موضوع صورتي مع إسرائيلي، وإني لا أعلم جنسيته ولو كنت أعلم كنت مؤكد رفضت التصوير“.

وتابع: “ثانيا المكان (مطعم) مش حفلة خاصة، واشتغل أغاني عربي وإنجليزي وفرنسي ولما الأغنية الإسرائيلية اشتغلت مش عارف المفروض كنت أسيب صحابي وأجري أعيط في الأسانسير ولا أعمل أيه؟”.

واستطرد: “أنا في دولة عربية والموقف جديد علينا يا فندم ورغم توضيحي للسيد النقيب تم إيقافي عن التمثيل في مصر، شكراً نقابة المهن التمثيلية.. شكرا شركة الإنتاج على إيقاف مسلسلي رمضان القادم.. شكرا جمهوري لعدم دعمكم لي”.

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وسخر محمد رمضان قبل رده الرسمي من إلزام نقابة الصحفيين في مصر، أعضاءها بمقاطعة أخباره ونشر اسمه أو صوره في أي منصة صحفية لحين انتهاء التحقيق معه في نقابته.

وكتب محمد رمضان في منشور حذفه لاحقاً: “هل يعني ذلك أن لا أحد سيسألني عن أحوالي؟ ولو سألني لن أرد عليه؟ ولو قمت بالرد سيتظاهر بعدم السماع؟”.

وكانت النقابة قد وجّهت استدعاءً رسمياً إلى محمد رمضان للتحقيق معه في مقر النقابة بحضور أعضاء مجلس الإدارة ورئاسة أشرف زكي بصفته نقیبًا للممثلین.

وستقوم اللجنة بالتحقیق مع محمد رمضان خلال یومین عقب عودت من السفر.

ونشر رمضان خلال الساعات الماضية عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” صورة العلم الفلسطيني، والذي ظهر على غلاف الحساب كما نشر صورته وهو يرتدي “الكوفية الفلسطينية”.

وبدأت الأزمة بعدما انتشرت صور لمحمد رمضان مع المغني الإسرائيلي عومير آدام، واللاعب الإسرائيلي فلسطيني الأصل ضياء سبع، وتعرض بعدها الفنان لهجوم شديد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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