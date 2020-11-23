الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون
تقارير

موقع فرنسي يكشف تفاصيل رسالة تهديد شديدة اللهجة أرسلها الشيطان ابن زايد للجزائر  

كتب وطن
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كشفت موقع “مغرب انتلجنس” الفرنسي، تفاصيل تهديد ولي عهد للجزائر، بفرض عقوبات سياسية واقتصادية ستصل إلى إعادة تقييم العلاقة بين البلدين.

 

وقال موقع “مغرب انتلجنس” الفرنسي، إن أبلغت عبر مسؤول أمني كبير عن شعورها بالقلق مما وصفته بـ “سياساتها المعادية لها”، مهددةً بـ “مراجعة تعاونهما الاقتصادي والثنائي بشكلٍ كامل”.

 

وأوضح الموقع، أن الإمارات هددت بفرض عقوبات سياسيّة واقتصاديّة قد تصل إلى إعادة تقييم العلاقات الثنائيّة برمتها، ومراجعة التعاون الاقتصادي والثنائي بشكل كامل.

 

وحسب الموقع، الرسالة السريّة التي أبرقتها أبو ظبي في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، وصلت على وجه السرعة وآثر عدم الرد عليها تفادياً لتأزيم الوضع الإقليمي والعربي المتأزم والمعقد أصلاً.

 

وأشار الموقع إلى أنّ “التحفّظات الإماراتية تركّزت على الملف الليبي ومسألة التقارب مع بالإضافة إلى ملف ”، مضيفاً: “ترى الإمارات أن الجزائر “وقعت في الفخ التركي في الأزمة الليبية وهو ما يعد تهديداً لمصالحها”.

 

وأكد الموقع أنّه لم تخفِ الإمارات غضبها من تصريح الرئيس تبون حول التطبيع والهرولة باتجاهه، بل ذهبت أبعد من ذلك، فوصفت تصريحاته في رسالتها بـ “العداء المعلن”، لافتاً إلى أن التوتر بين البلدين بلغ ذروته بعد تصريحات تبون عن الدول العربيّة التي تطبع علاقاتها مع في 20 أيلول/سبتمبر الماضي”.

 

وتابع “مغرب انتلجنس”:”في ظل عدم رد الجزائر ولمس أيّ تغيير في سياساتها، قرّرت الإمارات فتح قنصليّة لها في مدينة العيون في الصحراء الغربيّة، خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، كرد مفاده أننا لم نعد في خندق واحد”.

 

يذكر أن الجزائر كانت تعيش علاقة جيدة مع الإمارات في عهد الفريق الراحل ، قبل أن تعرف تدهوراً كبيراً في ظل حكم الرئيس عبد المجيد تبون.

 

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن بلاده لن تشارك في عملية التطبيع ولن تباركها، مؤكداً على أن القضية الفلسطينية هي مبدئية بالنسبة للجزائر وهي “قضية مقدسة بالنسبة للشعب الجزائري”.

 

وأضاف تبون: “لقد لاحظنا نوعا من الهرولة للتطبيع مع إسرائيل مؤخراً، ولا يوجد حل للقضية الفلسطينية إلا بالدولة الفلسطينية في حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف”.

 

واعتبر الرئيس الجزائري أنه في حال “تم الإعلان عن قيام الدولة الفلسطينية سيتم حل مشكلة الشرق الأوسط”، لافتاً إلى أن “مفتاح حل أزمة الشرق الأوسط هو القضية الفلسطينية”.

 

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