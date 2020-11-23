“شاهد” محمد رمضان تورّط .. وهذا ما ينتظره في مصر بعد عودته من دبي

يبدو أنّ أزمة الفنان محمد رمضان تتعقّد على إثر صوره التي ظهر فيها وهو يحتضن مطرباً إسرائيلياً في إمارة دبي.

وفي احدث تطورات الأزمة، وجّهت نقابة المھن التمثیلیة المصریة استدعاءً رسمياً إلى محمد رمضان للتحقيق معھ في مقر النقابة بحضور أعضاء مجلس الإدارة ورئاسة أشرف زكي بصفته نقیبًا للممثلین.

وستقوم اللجنة بالتحقیق مع محمد رمضان خلال یومین عقب عودت من السفر.بحسب “فوشيا”

وأوضحت المصادر أن اللجنة سیكون لھا أسئلة لمحمد رمضان بشأن طریقة التصویر وما ظھر من مظاهر احتفاء بھذا الفنان المذكور والتي توحي بأنه یعرفه.

وقالت إنه لن یكون ھناك تھاون حال التوصل إلى معلومات جدیدة بشأن تلك الصورة لاسیما وأن محمد رمضان نفى معرفته بھذا الفنان.

ونشر رمضان خلال الساعات الماضية عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” صورة العلم الفلسطيني، والذي ظهر على غلاف الحساب.

وكان الإماراتي حمد المزروعي أول من نشر الصورة برفقة الفنانين الإسرائيلي والمصري مستخدما وسم #دبي_تجمعنا، قبل حذفها عقب موجة من الهجوم.

وعلق حمد المزروعي على الصورة بقوله:”اشهر فنان في مصر مع اشهر فنان في اسرائيل #دبي تجمعنا”.