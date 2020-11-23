“شاهد” ما توقعه ميشال حايك وأصاب اللبنانيين بالصدمة.. هذا ما قاله مطلع العام وحدث أخره بالفعل!

أصابت توقعات الفلكي اللبناني ميشال حايك عين الحقيقة من جديد، وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو سابق له توقع خلاله حادثة الفرار التي شهدها سجن بعبدا أول أمس السبت.

ويقول ميشال حايك في التنبؤ الذي يعود تاريخه إلى احتفال رأس السنة على شاشة الـMTV: “سجن لبناني يفتح أبوابه لغاية استغلالية”.

هذا وقد نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصدر أمني تفاصيل فرار عشرات السجناء من سجن بعبدا، قبل أن تتمكّن قوى الأمن الداخلي من إلقاء القبض على عدد منهم، فيما توفي 5 في حادث سير أثناء فرارهم، في وقت تلاحق فيه قوى الأمن بقية الفارين لإعادة توقيفهم.

وقال المصدر إنه وأثناء فتح عامل التنظيفات باب زنزانة بهدف تنظيفها، قام 69 سجيناً في نظارة مخفر قصر عدل بعبدا بمهاجمته ومهاجمة عدد من عناصر قوى الأمن، وبعد السيطرة عليهم، تمكّن السجناء من الهروب، ومعظمهم من الجنسية اللبنانية، ولكن بينهم أيضاً سوريون وعراقيون.

وأشار المصدر إلى أنّ الفارين هم من السجناء الموقوفين أي الذين لم يحاكموا بعد، أوضح أنّ تهم بعضهم تتعلّق بجرائم خطيرة، وبعضهم الآخر بجنح ولكن ليس بينهم من هو متهم بجرائم تتعلّق بالإرهاب.

وأكّد المصدر أنّه لا يوجد أي جرحى أو إصابات في صفوف السجناء داخل النظارة، إذ لم يحصل أي اشتباك، موضحاً أنّ الإصابات اقتصرت على عامل التنظيفات الأجنبي الجنسيّة وعسكريين تلقيا علاجهما.

الجدير بالذكر أن توقعات الفلكي اللبناني ميشال حايك تحققت بشأن أمير الكويت الراحل صباح الأحمد والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكذلك رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم.

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