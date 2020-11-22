“فضيحة” .. مصطفى بكري يمسح الأرض بالفنان محمد رمضان بعد صورته مع المطرب الإسرائيلي في دبي

شنّ النائب البرلماني والإعلامي المؤيد للنظام المصري مصطفى بكري هجوماً على الفنان المصري محمد رمضان بعد ظهوره في صور محتضناً مطرباً إسرائيلياً في دبي .

واعتبر “البكري” في تغريدة بـ”تويتر” أنّ “ما فعله محمد رمضان باحتضانه لمطرب إسرائيلي هو فضيحه بمعني الكلمه تستوجب عقابه نقابيا ووقفه عن التمثيل”.

وقال: “”جاء بيان نقابة المهن التمثيلية الذي أدان فيه موقف الفنان محمد رمضان ليعكس حرص الفنانين المصريين علي التمسك بالثوابت الوطنيه والقوميه ورفض التطبيع مع العدو الصهيوني شعبيا”.

جاء بيان نقابة المهن التمثيلية الذي أدان فيه موقف الفنان محمد رمضان ليعكس حرص الفنانين المصريين علي التمسك بالثوابت الوطنيه والقوميه ورفض التطبيع مع العدو الصهيوني شعبيا ، مافعله محمد رمضان باحتضانه لمطرب إسرائيلي هو فضيحه بمعني الكلمه تستوجب عقابه نقابيا ووقفه عن التمثيل — مصطفى بكري (@BakryMP) November 22, 2020

اجتماع طارئ للنقابات الفنية

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية المصرية، الأحد، عن دعوتها لعقد اجتماع طارئ للنقابات الفنية، الاثنين، بعد صورة الفنان محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام.

وقالت نقابة المهن التمثيلية، في بيان، إن “مجلس النقابة تابع بكل اهتمام ومسؤولية نابعة من موقع وطني وقومي يمثل جموع الفنانين والمبدعين ما حدث من تصرف فردي لأحد أعضاء النقابة في إحدى التجمعات الفنية بمدينة عربية شقيقة والتقاطه الصور مع فنانين ينتمون للكيان الغاصب”.

وأكدت النقابة على “الدعم التام والكامل لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، والالتزام بالموقف الجمعي للفنانين المصريين، والتمسك الدائم بمواقف وقرارات اتحادات النقابات الفنية المصرية والعربية تجاه مثل هذه التصرفات”.

وأضاف البيان أن “مجلس النقابة في موقفه هذا يدرك تماما الفرق بين المعاهدات الرسمية التي تلتزم بها الحكومات العربية والموقف الشعبي والثقافي والفني من قضية التطبيع”.

وتابع البيان بأن “مجلس النقابة يحتفظ بحقه في اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات وقرارات في ضوء اللوائح الداخلية والقوانين المنظمة لعمل النقابة”.

وأشار إلى الدعوة لاجتماع طارئ مع اتحاد النقابات الفنية “لاتخاذ القرارات الحاسمة في هذا الشأن”.

وكان الإماراتي حمد المزروعي أول من نشر الصورة برفقة الفنانين الإسرائيلي والمصري مستخدما وسم #دبي_تجمعنا، قبل حذفها عقب موجة من الهجوم.

وعلق حمد المزروعي على الصورة بقوله:”اشهر فنان في مصر مع اشهر فنان في اسرائيل #دبي تجمعنا”.