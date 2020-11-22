الحدود العراقية الكويتية
الحدود العراقية الكويتية
حياتنا

طائرة مسيرة قادمة من العراق اخترقت أجواء الكويت تستنفر السلطات “والصدمة” بعدما وقعت بأيدي رجال الأمن

كتب وطن
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نقلت وسائل إعلام كويتية تفاصيل جريمة صادمة استخدم فيها ، لنقل مواد مخدرة من إلى داخل .

 

صحيفة “الراي” المحلية نقلت عن مصدر أمني أن تاجرا استخدم أحدهما في الكويت والآخر في العراق طائرة مسيرة في تهريب مواد مخدرة “الحشيش” إلى البلاد.

 

وأوضحت الصحيفة أن معلومة وصلت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بتهريب مواطن لمواد مخدرة “الحشيش” من منطقة سفوان في العراق إلى البلاد باستخدام طائرة “درون”.

 

ويرسل التاجر الكويتي الطائرة لا سلكيًّا إلى التاجر العراقي، ومن ثمّ تعود إلى داخل الكويت محملة بكمية من المواد المخدرة (الحشيش) تقدر بخمسة كيلوجرامات.

 

هذا وأضافت الصحيفة أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المواطن في بيته وضبط كمية من الحشيش والطائرة، واعترف بالواقعة كاملة.

 

وأشارت إلى أن الشرطة أحالت المتهم والمضبوطات إلى النيابة العامة للتحقيق في هذه القضية المثيرة.

 

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