“شاهد” فعل خارج وغير متوقع من سعوديات في الشارع وعلى الملأ.. وهكذا كان رد فعل الشباب

أشعل مقطع فيديو متداول في السعودية موجة غضب واسعة، حيث أظهر فتيات سعوديات داخل سيارة يقمن بفعل غريب وغير متوقع.

وأظهر الفيديو الذي رصدته “وطن” الفتيات وهن يستقلن سيارة ويتجولن بها في شوارع جدة بمنطقة يقف بها مجموعات من الرجال وهن يرددن عبارة “جعل الرجاجيل للماحي” وتعني “نتمنى محو الرجال ونعيش بدونهم”.

واذا احد تفل عليها جلست تصايح وتقول متحرش pic.twitter.com/R8IZwgnsa1 — Employee of the Month (@piacrt) November 22, 2020

كما سُمع صوت الأغاني من داخل السيارة، وسط صدمة وذهول من الشبان في الشارع.

وتسبب الفيديو في موجة غضب من النشطاء الذي طالبوا بمحاسبة الفتيات على هذه التصرفات غير اللائقة، فيما اعتبره البعض مزحة وخاصة أنه تزامن مع اليوم العالمي للرجل.

وكتب ناشطة سعودية مستنكرة هذا الفعل:”معليش بنات بس مايضحك أبد المقطع ويفشل أصلا، عيب وبعدين دام جعل الرجاجيل للماحي ليه رايحة لمهم بسيارتك وتبين تجذبين اهتمامهم بهالحركة”

معليش بنات بس مايضحك أبد المقطع ويفشل أصلللاً😩😩😩

عييييب عععييب

وبعدين دام جعل الرجاجيل للماحي ليه رايحة لمهم بسيارتك وتبين تجذبين اهتمامهم بهالحركة🙂 — ن د ى (@nnna__) November 22, 2020

وكتب ناشط آخر ساخرا:”جعل الرجاجيل للماحي و هم رايحين لعندهم ياااوك يالغباء”

جعل الرجاجيل للماحي و هم رايحين لعندهم ياااوك يالغباء — severus (@arthurbIack) November 22, 2020

وتشهد السعودية تطورات غريبة على المجتمع منذ صعود محمد بن سلمان لسدة الحكم، حيث سمح للنساء بمالم يكن مسموح به مطلقا قبل ذلك.

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