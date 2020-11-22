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“شاهد” فعل خارج وغير متوقع من سعوديات في الشارع وعلى الملأ.. وهكذا كان رد فعل الشباب

كتب وطن
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أشعل مقطع فيديو متداول في موجة غضب واسعة، حيث أظهر داخل يقمن بفعل غريب وغير متوقع.

 

وأظهر الفيديو الذي رصدته “وطن” الفتيات وهن يستقلن سيارة ويتجولن بها في شوارع جدة بمنطقة يقف بها مجموعات من الرجال وهن يرددن عبارة “جعل الرجاجيل للماحي” وتعني “نتمنى محو الرجال ونعيش بدونهم”.

كما سُمع صوت الأغاني من داخل السيارة، وسط صدمة وذهول من الشبان في الشارع.

 

وتسبب الفيديو في موجة غضب من النشطاء الذي طالبوا بمحاسبة الفتيات على هذه التصرفات غير اللائقة، فيما اعتبره البعض مزحة وخاصة أنه تزامن مع اليوم العالمي للرجل.

 

وكتب ناشطة سعودية مستنكرة هذا الفعل:”معليش بس مايضحك أبد المقطع ويفشل أصلا، عيب وبعدين دام جعل الرجاجيل للماحي ليه رايحة لمهم بسيارتك وتبين تجذبين اهتمامهم بهالحركة”

 

 

وكتب ناشط آخر ساخرا:”جعل الرجاجيل للماحي و هم رايحين لعندهم ياااوك يالغباء”

 

 

وتشهد السعودية تطورات غريبة على المجتمع منذ صعود لسدة الحكم، حيث سمح للنساء بمالم يكن مسموح به مطلقا قبل ذلك.

 

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