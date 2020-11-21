“شاهد” تحذيرات قوية من حالة مدارية قد تضرب سلطنة عُمان وهذا ما سيحدث خلال الـ ٢٤ ساعة المقبلة

حذر راصدون جويون ومحللو حالات الطقس من المنخفض المداري جنوب بحر العرب، والذي قد يضرب خلال الـ24 ساعة المقبلة سلطنة عمان وسواحل اليمن الجنوبية والشرقية.

وبحسب حالات الرصد الجوي فإن الحالة المدارية جنوب وسط البحر العربي، تحولت إلى منخفض جوي صباح أول أمس.

وتوقع مركز للرصد الجوي أن تبدأ تأثيرات المنخفض الجوي على أرخبيل سقطرى بظهور سحب منخفضة ومتوسطة مصحوبة بأمطار متفرقة خلال الــ24 ساعة القادمة.

وكان مدير مركز التنبؤ الدولي، جاسون نيشولز، قد كشف يوم أمس، ان حالة مدارية بدات تتشكل جنوب بحر العرب وقد تضرب سلطنة عمان وسواحل اليمن الجنوبية والشرقية.

وكتب مدير المركز وكبير خبراء الأرصاد الجوي، جاسون نيشولز، تغريدة على منصة التدوين المصغر “تويتر”، ’’إن منخفضا مداريا يضرب جنوب بحر العرب”.

وقال نيشولز، “من المتوقع أن يتحول إلى عاصفة إعصارية في نهاية الأسبوع الجاري ستؤثر على جزيرة سقطرى والقرن الإفريقي والسواحل الشرقية والجنوبية لليمن وسلطنة عمان.

وأشار إلى أن التأثيرات المباشرة ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل بأمطار شديدة الغزارة ورياح شديدة السرعة”.

وأفادت نشرات الطقس بحسب مواقع عمانية بأن حالة الطقس في سلطنة عمان اليوم، السبت، صحو بوجه عام على معظم محافظات السلطنة مع احتمال تدفق السحب على المناطق الساحلية المطلة على بحر العرب، واحتمال تشكل السحب المنخفضة او الضباب في فترة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظة الوسطى.

وتهب الرياح على معظم محافظات السلطنة، رياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة وتكون نشطة أحيانا على المناطق الساحلية لبحر العرب وتكون خفيفة متغيرة الإتجاه ليلا على سواحل بحر عمان.

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وحالة البحر: هائج الموج على سواحل بحر العرب ويصل أقصى ارتفاع له ثلاثة أمتار ومتوسط الموج على بقية سواحل السلطنة ويصل أقصى ارتفاع له مترين.

وأصدرت الأرصاد تنبيهات من تدني مستوى الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب.

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