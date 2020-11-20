أمل عباس
أمل عباس
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طلبت الفزعة .. الفنانة العراقية التي تعيش بالكويت أمل عباس تصدم الجمهور بعدما غير المرض شكلها!

كتب وطن
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عبّر محبو الفنانة العراقية والتي تعيش في عن صدمتهم من تغيّر شكلها بعد مرورها بأزمة صحية أدخلتها المستشفى .

جاء ذلك بعدما نشرت الممثلة الكويتية غدير السلطان فيديو جمعها بالفنانة العراقية أمل عباس من داخل المستشفى. حيث بدا واضحاً تغير ملامح مجهها بسبب المرض .

وأدخلت الفنانة أمل عباس الى مستشفى مبارك لإجراء عملية منظار وذلك لمعرفة السبب في زيادة سيولة دمها خصوصا أنها أجرت قبل سنوات عملية صمام في القلب.

وقالت أمل عباس إنها لاتزال لا تستطيع المشي منذ عودتها من الهند حتى يومنا هذا.وفق “الأنباء” الكويتية

وتمنت عباس من جمهورها الدعاء لها بأن تشفى تماما من مرضها وأن تستطيع المشي لتزاول حياتها الطبيعية.

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