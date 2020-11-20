طلبت الفزعة .. الفنانة العراقية التي تعيش بالكويت أمل عباس تصدم الجمهور بعدما غير المرض شكلها!

عبّر محبو الفنانة العراقية أمل عباس والتي تعيش في الكويت عن صدمتهم من تغيّر شكلها بعد مرورها بأزمة صحية أدخلتها المستشفى .

جاء ذلك بعدما نشرت الممثلة الكويتية غدير السلطان فيديو جمعها بالفنانة العراقية أمل عباس من داخل المستشفى. حيث بدا واضحاً تغير ملامح مجهها بسبب المرض .

غدير السلطان تزور الفنانة أمل عباس في المستشفى .. pic.twitter.com/SsUQHgooYw — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) November 19, 2020

وأدخلت الفنانة أمل عباس الى مستشفى مبارك لإجراء عملية منظار وذلك لمعرفة السبب في زيادة سيولة دمها خصوصا أنها أجرت قبل سنوات عملية صمام في القلب.

وقالت أمل عباس إنها لاتزال لا تستطيع المشي منذ عودتها من الهند حتى يومنا هذا.وفق “الأنباء” الكويتية

وتمنت عباس من جمهورها الدعاء لها بأن تشفى تماما من مرضها وأن تستطيع المشي لتزاول حياتها الطبيعية.

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