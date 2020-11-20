شاب يضرب فتاة في أحد المراكز التجاري بالسعودية
شاب يضرب فتاة في أحد المراكز التجاري بالسعودية
Videoحياتنا

“شاهد” ماذا فعل سعودي بفتاة منقبة داخل مركز تجاري والمتواجدون يتابعون باستمتاع!!

كتب وطن
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أثار مقطع فيديو يظهر رجلاً يعتدي على امرأة بطريقة وحشية داخل مركز تجاري في ضجة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”، شاباً يقوم بضرب سيدة بشكل عنيف ويجرها خارج المركز التجاري، وسط صمت جميع المتواجدين بالمركز الذين اكتفوا بالمشاهدة والتصوير.

 

وتباينت ردود أفعال المغردين على الحادثة، فيما ذكر البعض أن الشاب هو شقيق الفتاة المعتدى عليها، لكنّهم استنكروا تعرضها للهجوم منه على مرآى من رواد المركز التجاري .

ومن المعروف عن السعودية أنها من أكثر دول الخليج العربي اضطهاداً للنساء، وقد أدت قسوة الأهالي إلى هروب عدد من الفتيات من منازل ذويهنّ، فيما تقول السعوديات إنهن يواجهن الكثير من الظلم والاضطهاد .

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