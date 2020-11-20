“شاهد” ماذا فعل سعودي بفتاة منقبة داخل مركز تجاري والمتواجدون يتابعون باستمتاع!!

أثار مقطع فيديو يظهر رجلاً يعتدي على امرأة بطريقة وحشية داخل مركز تجاري في السعودية ضجة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”، شاباً يقوم بضرب سيدة بشكل عنيف ويجرها خارج المركز التجاري، وسط صمت جميع المتواجدين بالمركز الذين اكتفوا بالمشاهدة والتصوير.

فيديو يظهر شخص يعتدي بعنف على امرأة داخل مركز تجاري .. ! pic.twitter.com/EIHtOE38CQ — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) November 19, 2020

وتباينت ردود أفعال المغردين على الحادثة، فيما ذكر البعض أن الشاب هو شقيق الفتاة المعتدى عليها، لكنّهم استنكروا تعرضها للهجوم منه على مرآى من رواد المركز التجاري .

ما مد يده عليها الا اكيد مسويه مصيبه — غراب البين (@qwrbs) November 19, 2020

اخخخ بس، كيف رجل يمد يده بذا شكل على بنت والناس تتفرج ولا كانه فيه شي — سَتمّ (@Itcost_) November 19, 2020

عيب عيب مهما كان مو كذا والناس ماتعرف تفزع — Noura (@Noura_AJ4) November 19, 2020

الرجال واضح انه يجرها برا المكان اكيد انها وحده من اهله وجابت له فضيحه 🤚 — مووود 💛 (@ma1955ed) November 19, 2020

يعني هو بالطريقة الهمجية هذي حل المشكله! — Sami (@kfifhhkkj) November 20, 2020

ومن المعروف عن السعودية أنها من أكثر دول الخليج العربي اضطهاداً للنساء، وقد أدت قسوة الأهالي إلى هروب عدد من الفتيات من منازل ذويهنّ، فيما تقول السعوديات إنهن يواجهن الكثير من الظلم والاضطهاد .