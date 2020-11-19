“شاهد” كويتي عائد من لبنان يكتشف مفاجأة صدمته على متن الطائرة التي نقلته للكويت!

وثق مواطن كويتي موقفاً غريباً تعرض له أثناء عودته بطائرة فارغة تماما من لبنان إلى الكويت، تسبب به جائحة “كورونا” التي ضربت العالم قبل عام من الآن.

ويظهر المواطن الكويتي بفيديو متداول رصدته “وطن”، مصدوماً حين اكتشف أنه المسافر الوحيد على متن الطائرة التي أقلته من بيروت، فبدأ يُوثق لقطات للطائرة وجميع مقاعدها فارغة، ويقول: “لا يوجد أحد غيري هنا، الطائرة فارغة تماماً، سبحان الله”.

مواطن كويتي وحيد عائد من لبنان 🇱🇧 اثناء جائحة كرونا pic.twitter.com/c6bzvOh0Yu — Benhazzaa🇰🇼 (@Benhazzaa69) November 19, 2020

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وشهد قطاع الطيران في الكويت موجة تسريح غير مسبوقة بسبب الخسائر الفادحة جراء تفشي فيروس كورونا الجديد، حيث قررت شركات الطيران تخفيض عمالتها بنسب مختلفة تصل إلى 60 %مع حالة الغموض بشأن انتهاء الأزمة.

وقال مسؤول كويتي في وقت سابق إن التقديرات الاقتصادية لخسائر الكويت جراء “ترانزيت المقيمين” تبلغ نحو 100 مليون دينار (نحو 325 مليون دولار).

وتمنع الكويت القادمين من الدول المحظورة التي تشهد تفشي وباء كورونا، بشكل مباشر الى الكويت إلا في حال إقامتهم في دولة “ترانزيت” غير محظورة لمدة 14 يوما ومن ثم القدوم الى البلاد.

وتوجد في الكويت 5 شركات طيران، جميعها توقفت عن العمل منذ أزمة تفشي كورونا، فيما شاركت شركتان فقط في خطة إجلاء المواطنين من دول العالم خلال الفترة الماضية، وهما: الخطوط الجوية الكويتية وشركة طيران الجزيرة، فيما استبعدت الحكومة الشركات الأخرى بسبب ضعف إمكاناتها وقلة وجهاتها المعتمدة.

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