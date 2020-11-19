“دول عيال طماعين”.. “فتاة ليل” مصرية تلقي نفسها من الطابق العاشر بعد خلاف مع مشغلتها الطماعة!

انتحرت فتاة مصرية بإلقاء نفسها من الطابق العاشر في شارع فيصل بمحافظة الجيزة بمصر، وتبين أنها متهمة بقضية آداب وتشاجرت قبل الحادث مع “قوادة” داخل الشقة بسبب خلافات مالية بينهما.

كانت البداية كما أوردت وسائل إعلام مصرية، حين تلقى مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارًا بانتحار فتاة عشرينية من الطابق العاشر في فيصل، فانتقلت قوة أمنية وتم استدعاء الإسعاف، ونقل جثمان الفتاة إلى مشرحة الطب الشرعي لتشريح جثمانها، لبيان أسباب وفاتها.

وكشفت التحريات أن الفتاة المنتحرة تدعى “شهد”، 22 سنة، وأنها استخدمت مرتبة السرير وصعدت فوقها وألقت بنفسها فماتت في الحال.

وبعد أعمال البحث الجنائي من مباحث الجيزة، اكتشفوا أن الفتاة تعرضت للتعذيب والضرب والاحتجاز من القوادة داخل الشقة مع صديقتها، بعد أن طلبتا من القوادة، أن تأخذ منهما نسبة 50 في المائة فقط من عملها، لكن القوادة اعترضت، وأصرت على أن تأخذ نسبة 70% من عملها، نظير توفير الزبائن والشقة.

واعترفت القوادة “عسلية” بالجريمة وقالت: “دول عيال طماعين، احنا بنجيب لهم الشغل والمكان، وكمان مش عاجبهم”.

وتبين من تحريات المباحث أن الفتاة المتوفية ألقت بنفسها من عقار في ميدان الساعة بفيصل، بعد أن تشاجرت مع قوادة، فاعتدت الأخيرة عليها بشفرة موس حلاقة ما أدى لإصابتها بنزيف، وأن القوادة تركت الفتاة في صالة الشقة، ودخلت إحدى الغرف ونامت، بعد أن أغلقت باب الشقة ومنعتها من الخروج.

واستمعت النيابة لأقوال الفتاة المحبوسة، التي اتهمت القوادة باحتجازها مع صديقتها شهد التي انتحرت للهرب من الاحتجاز.

وقررت النيابة العامة، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الفتاة، وموافاة النيابة بتقرير الصفة التشريحية، حتى يتسنى للنيابة استكمال إجراءاتها القانونية.

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