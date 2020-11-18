تزامناً مع احتفالات سلطنة عمان العيد الوطني الـ50 .. آخر صورة لقبر السلطان قابوس تغزو المواقع على نطاقٍ واسع

تزامناً مع احتفال سلطنة عمان بيوم الثامن عشر من نوفمبر بمناسبة العيد الوطني الخمسين، انتشرت على نطاقٍ واسع بمواقع التواصل صورة حديثة لقبر السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

وفي تغريداتهم على صورة القبر، استذكر العمانيون السلطان الراحل، وقيادته مسيرة النهضة العمانية، الى ان استلمها من بعد السلطان هيثم بن طارق .

يا ساكن القبر قل لي كيف أرثيكا

وكيف يـرثى جلالٌ في أراضيكـا

وكيف يرثى وقاد أصبحت يا لغة

نبض القلوب وكل الشعر يتلوكـا@mo7medalwahibi#١٨_نوفمبر pic.twitter.com/DFJRPlPz3l — سالم السعدي 🇴🇲 (@salim8775) November 18, 2020

ما هنت والله يا بن سعيد.. الله يرحمك و يغفر لك ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة ويسكنك فردوسه الأعلى❤️#١٨_نوفمبر #قابوس_بن_سعيد pic.twitter.com/ZxkNjU0iEk — فــاطـمة 🇴🇲 (@DropDeadFatma) November 18, 2020

وتوفي السلطان قابوس، في 10 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد نحو 50 عاما قضاها سلطانا للبلاد. وجرت مراسم انتقال الحكم إلى بن طارق بسلاسة وسرعة.

وكانت فترة حكم السلطان قابوس أطول فترة حكم من بين الحكام العرب والثالث في العالم حتى وفاته .

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