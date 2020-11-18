السلطان الراحل قابوس بن سعيد
السلطان الراحل قابوس بن سعيد
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تزامناً مع احتفالات سلطنة عمان العيد الوطني الـ50 .. آخر صورة لقبر السلطان قابوس تغزو المواقع على نطاقٍ واسع

كتب وطن
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تزامناً مع احتفال سلطنة عمان بيوم الثامن عشر من نوفمبر بمناسبة الخمسين، انتشرت على نطاقٍ واسع بمواقع التواصل صورة حديثة لقبر السلطان الراحل .

وفي تغريداتهم على صورة القبر، استذكر العمانيون السلطان الراحل، وقيادته مسيرة النهضة العمانية، الى ان استلمها من بعد السلطان .

وتوفي السلطان قابوس، في 10 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد نحو 50 عاما قضاها سلطانا للبلاد. وجرت مراسم انتقال الحكم إلى بن طارق بسلاسة وسرعة.

وكانت فترة حكم السلطان قابوس أطول فترة حكم من بين الحكام العرب والثالث في العالم حتى وفاته .

 

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