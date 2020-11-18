تزامناً مع احتفال سلطنة عمان بيوم الثامن عشر من نوفمبر بمناسبة العيد الوطني الخمسين، انتشرت على نطاقٍ واسع بمواقع التواصل صورة حديثة لقبر السلطان الراحل قابوس بن سعيد.
وفي تغريداتهم على صورة القبر، استذكر العمانيون السلطان الراحل، وقيادته مسيرة النهضة العمانية، الى ان استلمها من بعد السلطان هيثم بن طارق .
اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة ..#قابوس_بن_سعيد#أعز_الرجال_وأنقاهم #قابوس_في_قلوبنا #نوفمبر_بدون_قابوس pic.twitter.com/RtxGL56F0W
— الزِّنَاد العُماني (@Omani_Kin6F) November 18, 2020
رحم الله قبساً أنـار عُمان ٥٠ عامــاً♥️🇴🇲 #١٨_نوفمبر pic.twitter.com/nL5tITBYxT
— ★ (@i0wxx) November 18, 2020
🔻”إن العظيمَ وإن توسَّد تحتَ الثَّرى، يَبقَى على مَرِّ العُصور عَظيمًا” ❤️
#عمان_تحتفي_باليوم_الوطني #١٨_نوفمبر pic.twitter.com/HbQ804MrYz
— تغريدآت جامعيةSQU ❤ (@Squ_2013) November 18, 2020
طبت بجنان الخلد يا مولاي 💔😭
#١٨_نوفمبر pic.twitter.com/s28ifUpxRK
— رنيم البلوشيه🇴🇲 (@Raanem1995) November 18, 2020
يا ساكن القبر قل لي كيف أرثيكا
وكيف يـرثى جلالٌ في أراضيكـا
وكيف يرثى وقاد أصبحت يا لغة
نبض القلوب وكل الشعر يتلوكـا@mo7medalwahibi#١٨_نوفمبر pic.twitter.com/DFJRPlPz3l
— سالم السعدي 🇴🇲 (@salim8775) November 18, 2020
🇴🇲🇴🇲🇴🇲
لـروحكَ السـلام يا أبتـي 💔🇴🇲
#١٨_نوفمبر pic.twitter.com/0DNNAN4cPA
— ❦u͜͡m͜͡l͜͡a͜͡m͜͡a͜͡r͜͡ ꨄ (@umlamar_ma) November 18, 2020
#١٨_نوفمبر حبيبُنا الراحِل، رافقتكَ الرحمة و النُّور والسّرور في قبركَ إلى يوم يُبعثون♥️ pic.twitter.com/xS8BQVMLtA
— سعيد الصباحي (@said22790899) November 18, 2020
ما هنت والله يا بن سعيد.. الله يرحمك و يغفر لك ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة ويسكنك فردوسه الأعلى❤️#١٨_نوفمبر #قابوس_بن_سعيد pic.twitter.com/ZxkNjU0iEk
— فــاطـمة 🇴🇲 (@DropDeadFatma) November 18, 2020
وتوفي السلطان قابوس، في 10 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد نحو 50 عاما قضاها سلطانا للبلاد. وجرت مراسم انتقال الحكم إلى بن طارق بسلاسة وسرعة.
وكانت فترة حكم السلطان قابوس أطول فترة حكم من بين الحكام العرب والثالث في العالم حتى وفاته .
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