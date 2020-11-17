“للي قالتها ليلى”.. وزير التعليم الأردني الأسبق “نسي حاله” وأغلق حسابه بعد تغريدته “الفاضحة”!

أثار وزير التربية والتعليم العالي الأردني، الأسبق وليد المعاني موجة غضب بين الأردنيين بسبب طريقة رده على شاب قال إنه هاجر من الأردن ولن يعود إليها مجدداً.

وكانت البداية حين غرد الوزير الأسبق عبر “تويتر” متحدثاً عن الحالة الوبائية في الأردن، فكتب: “تقارير دولية عن سيناريوهات محتملة لكوفيد، وتصريحات لأشخاص وتسريبات تتحدث عن وفرة في الإصابات والوفيات وعن إرتفاع نسب إشغال الأسرة ونقص في الأجهزة، وتطمينات خجلى من آخرين، كل هذا جعل المواطن في حيص بيص لايدري من يصدق، نحتاج لشخص مسؤول واحد يطل علينا ليقول لنا ماهي الحقيقة”.

وعلى هذه التغريدة، رد مواطن أردني يحمل اسم “علي المقدادي”، وكتب: “أنا مهاجر اصلا و تارك البلاد من 2007 و لن ارجع باذن الله”.

وما كان من الوزير الأسبق وليد المعاني إلا أن رد عليه قائلا “للي قالتها ليلى”، وهو مثل شعبي ينتشر في الأردن ويحمل في طياته معناً بذيئاً.

واستنكر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي طريقة الرد غير اللائقة التي رد بها المعاني، معتبرين أنه لا يتناسب مع المكانة العلمية والرسمية له.

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وإثر الهجوم الذي تعرض له الوزير السابق، قام بإغلاق حسابه عبر “تويتر”، ونقلت وسائل إعلام أردنية استهجانه الهجوم عليه، معتبراً أن ما حدث “تصيداً شخصياً”.

https://twitter.com/WalidMaani/status/1328278679470923776?s=19

بقترح يغيرو اليافطات عالمعابر الحدودية لتصبح زي جملة معالي وليد المعاني اللي معناها مع السلامة. https://t.co/BdLLZE5JsB pic.twitter.com/CjoJyPxowS — Mohammad Faoury (@MohammadFaoury1) November 17, 2020

◾️▪️▫️تنويه ⚠️ أعلن أنا الزعيمة أني غير مسؤولة عن اي كلام يصدر من غيري وأنه انا ما اسميش ليلى ولا بعرف اي وحدة اسمها ليلى واصلاتن ولا عمري سمعت كلمة ليلى ولا بعرف انه كلمة ليلى تعتبر اسم علم مؤنث من الأساس😌 ▪️ف رجاءا تمنشنونيش وتسألونيش😡#ليلى

وسمعني سلام👇😅😅 pic.twitter.com/8XGvx1EPcb — الزعيمة®️ (@Jordanza3ema) November 16, 2020

As you wish 🇺🇸

🇸🇦 على راحتك

🇯🇴 للي قالتها ليلى

.

#للي_قالتها_ليلي#وليد_المعاني — Ammar Alkhaldi (@AmmarCfahh) November 17, 2020

كل ده يا كورونا كان لي ؟ الوزير الأردني السابق وليد المعاني " للي قالته ليلى " . كله من أجل " تاع " ليلى يهون .

ههههههههههههه. — adelosta (@adelosta) November 17, 2020

#وليد_المعاني

انتو متخيلين لأي مرحلة تقدم التربية والتعليم بالأردن pic.twitter.com/onto9cupRx — Maroof Burhan (@BurhanMaroof) November 16, 2020

وقال المعاني: “المثل الذي استخدمته رداً على أحد المغتربين الأردنيين القصد فيه مع السلامة

وليس كما تم تفسيره، وهو منتشر ويقال مئات المرات رداً على أي استفسار بسخرية”.

وأضاف أن كتاباً ورواد أعلام كثر كتبوا وقالوا هذا العنوان مراراً. وأن قصة “ما قالته ليلى” لها جذور تاريخية معروفة.

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