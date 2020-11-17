“شاهد” لحظة حريق سوق الميرة بالكويت.. النيران اتت على المكان بالكامل في دقائق معدودة

نشب حريق كبير في السوق المركزي (سوق الميرة) في منطقة الشويخ الصناعية، بمحافظة العاصمة في الكويت، وُصف بأنه الأكبر الذي تشهده البلاد.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو رصدتها “وطن”، تُوثق المشاهد الصادمة للحريق الضخم الذي نشب في سوق الميرة بالكويت ، وهروع سيارات الإطفاء والإسعاف إلى المكان الذي تحول إلى رماد واحترق بالكامل.

الآن حريق ضخم في سوق الميرة ( الشويخ ) . pic.twitter.com/LDnCSZX70W — السفير 🇰🇼 (@Safir120) November 18, 2020

يتبع حريق سوق الميرة . pic.twitter.com/BbZwwHSVXu — السفير 🇰🇼 (@Safir120) November 18, 2020

ويظهر بالفيديوهات ألسنة اللهب العالية التي توحي بأن انفجاراً ضخماً قد حدث بـ”سوق الميرة”، قبل أن يُسيطر رجال الإطفاء عليه دون خسائر بشرية.

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يعوض اصحابه بالخير يارب #سوق_الميرة

شكرا لرجال الإطفاء والله يعطيهم العافية ويحفظهم@kffgovkw pic.twitter.com/h6EcVOZIIJ — سعود الركيبي (@saoud_alrukaibi) November 18, 2020

وأعلنت قوة الإطفاء العام أن فرقها تتعامل مع حريق نشب في سوق مركزي بمنطقة الشويخ الصناعية.

وقالت “الإطفاء” إنه جاري جمع المعلومات المتعلقة بالحريق، وسيعلن عنها لاحقا.

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