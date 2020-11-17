سوق الميرة الشويخ
سوق الميرة الشويخ
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“شاهد” لحظة حريق سوق الميرة بالكويت.. النيران اتت على المكان بالكامل في دقائق معدودة  

كتب وطن
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نشب كبير في السوق المركزي () في الصناعية، بمحافظة العاصمة في ، وُصف بأنه الأكبر الذي تشهده البلاد.

 

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو رصدتها “وطن”، تُوثق المشاهد الصادمة للحريق الضخم الذي نشب في سوق الميرة بالكويت ، وهروع سيارات الإطفاء والإسعاف إلى المكان الذي تحول إلى رماد واحترق بالكامل.

 

ويظهر بالفيديوهات ألسنة اللهب العالية التي توحي بأن انفجاراً ضخماً قد حدث بـ”سوق الميرة”، قبل أن يُسيطر رجال الإطفاء عليه دون خسائر بشرية.

 

وأعلنت قوة الإطفاء العام أن فرقها تتعامل مع حريق نشب في سوق مركزي بمنطقة الشويخ الصناعية.

 

وقالت “الإطفاء” إنه جاري جمع المعلومات المتعلقة بالحريق، وسيعلن عنها لاحقا.

 

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