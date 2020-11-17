أمن ابن سلمان يحتجز ركاب طائرة تركية في مطار الملك خالد .. حققوا معهم وسألوهم هذه الأسئلة!

كشف حساب “العهد الجديد” الشهير، عن حادثة جديدة تعرّض لها ركاب طائرة تركية قادمة من اسطنبول الى مطار الملك خالد في الرياض .

وقال “العهد الجديد” إنّه جرى التحقيق مع ركاب الطائرة التركية، وعددهم 7 ركاب استمر احتجازهم فيما أفرج عن البقية.

وأوضح الحساب الشهير أنّ الأسئلة كانت عن سبب زيارتهم إلى تركيا وإن كانت لهم تعاملات مع شركات تجارية هناك أو لديهم أملاك أو عندهم أرصدة بنكية.

جرى التحقيق مع ركاب طائرة تركية قادمة من اسطنبول إلى مطار الملك خالدالرياض، (7 ركاب استمر احتجازهم فيما أفرج عن البقية).. كانت الأسئلة عن سبب زيارتهم إلى تركيا وإن كانت لهم تعاملات مع شركات تجارية هناك أو لديهم أملاك أو عندهم أرصدة بنكية. — العهد الجديد (@Ahdjadid) November 16, 2020

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وكانت ارتفعت أصوات في الرياض مؤخراً للدعوة لمقاطعة البضائع التركية.

ودعا رئيس مجلس الغرف التجارية السعوديةعجلان العجلان لمقاطعة المنتجات التركية وسط

تقارير من التجار عن أن الخلافات بين أنقرة والرياض تعطل تدفق البضائع بين القوتين الإقليميتين.

وازدادت الدعوات إلى مقاطعة المنتجات التركية في السعودية على خلفية زيارة الرئيس التركي،

رجب طيب أردوغان، إلى قطر التي تعد حليفا وثيقا لتركيا.

في حين قال رئيس مجلس المصدرين الأتراك “TIM”، إسماعيل غل، إن حملة المقاطعة للمنتجات التركية في السعودية تمثل استخداما للتجارة كأداة لأغراض سياسية.

وتحتل السعودية المركز الـ15 في قائمة أكبر أسواق الصادرات التركية.

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