أثارت تغريدة نشرها سفير الإمارات لدى السعودية شخبوط بن نهيان نجل وزير التسامح الإماراتي نهيان بن مبارك آل نهيان الذي اتهمته فتاة بريطانية باغتصابها مؤخراً، سخرية المغردين، متناسياً فضيحة والده.

وتباهى شخبوط بن نهيان بـِ”التسامح” في الإمارات، وقال: “التسامح قيمة أصيلة متجذرة في مجتمعنا، أرسى قواعده والدنا الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه وطبقنا مفاهيمه في مجتمعنا ذات التعددية الثقافية بفضل القيادة الرشيدة حفظهم الله. ونؤمن بأن التسامح هو النهج المستدام والقيمة الإنسانية المتحضرة للتعايش والحوار”.

التسامح قيمة أصيلة متجذرة في مجتمعنا، أرسى قواعده والدنا الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه وطبقنا مفاهيمه في مجتمعنا ذات التعددية الثقافية بفضل القيادة الرشيدة حفظهم الله، ونؤمن بأن التسامح هو النهج المستدام والقيمة الإنسانية المتحضرة للتعايش والحوار#اليوم_العالمي_للتسامح — شخبوط بن نهيان (@sbnahayan90) November 16, 2020

ويبدو أنّ السفير الإماراتي في السعودية تناسى فضيحة والدته التي ضجّت بها وسائل الإعلام الغربية قبل العربية، حيث اتهمته الموظفة في مهرجان “هاي” الأدبي “كيتلين ماكنامارا”، وزير التسامج باغتصابها يوم 14فبراير/ شباط2020، في فيلا بجزيرة نائية دعيت إليها. كما كانت تعتقد، لمناقشة التحضيرات لتنظيم المهرجان.

اقرأ أيضا: كان يحكّ أعضاءه ويتحسسني وهو عاري .. الفتاة التي اغتصبها وزير التسامح الإماراتي تفضح المزيد

وهاجم مغرّدون السفير الإماراتي شخبوط بن نهيان بسبب ادعاءاته عن التسامح، وذكّروه بالدماء التي أراقتها الإمارات في اليمن وغيرها من الدول العربية التي موّلت فيها الإنقلابات .

كلام في تويتر لا أكثر تتحدثون عن التسامح والاخلاق وأنتم بعيدين عنه بكثير،، كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون ،، — Mohammed Abbas Al-Dhabi (@Mabass44630107) November 16, 2020

اذا ارسى قواعدها الشيخ زايد والله كذبتوا على الشعوب ولا فيكم تسامح بلعكس فيكم نقيضه من الحقد والحسد — عبدالله (@qa81183) November 17, 2020

يا ابو التسامح في ملايين يموتون من الشعبي اليمني بسبب تسامحكم يا مجرمين الله يلعنكم ويلعن زايد بقبرة ويلعن ال سعود ميتين واحياء

اطفال اليمن تموت بسببكم وانتم تبيعون مثالايات ع تويتر — لمار 💜 ⁦⁦✝️⁩ (@Lmmar_19) November 16, 2020

والجرائم والحصار الذي دشنوة على اليمن من أرسى قواعده. إمك أمريكا وإسرائيل…. هذا من القيمة الإنسانية للتحضر…….. — مـــجـــتــــهــــد🌍 (@Mgtahed4) November 16, 2020