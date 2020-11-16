شخبوط بن نهيان نجل وزير التسامح الإماراتي نهيان بن مبارك آل نهيان
شخبوط بن نهيان نجل وزير التسامح الإماراتي نهيان بن مبارك آل نهيان
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نجل وزير التسامح الإماراتي تناسى فضيحة والده الجنسية ونشر هذه التغريدة حتّى فضحه المغرّدون!

كتب وطن
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أثارت تغريدة نشرها سفير لدى نجل الإماراتي الذي اتهمته فتاة بريطانية باغتصابها مؤخراً، سخرية المغردين، متناسياً فضيحة والده.

وتباهى شخبوط بن نهيان بـِ”” في الإمارات، وقال: “التسامح قيمة أصيلة متجذرة في مجتمعنا، أرسى قواعده والدنا الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه وطبقنا مفاهيمه في مجتمعنا ذات التعددية الثقافية بفضل القيادة الرشيدة حفظهم الله. ونؤمن بأن التسامح هو النهج المستدام والقيمة الإنسانية المتحضرة للتعايش والحوار”.

ويبدو أنّ السفير الإماراتي في السعودية تناسى فضيحة والدته التي ضجّت بها وسائل الإعلام الغربية قبل العربية، حيث اتهمته الموظفة في مهرجان “هاي” الأدبي “كيتلين ماكنامارا”، وزير التسامج باغتصابها يوم 14فبراير/ شباط2020، في فيلا بجزيرة نائية دعيت إليها. كما كانت تعتقد، لمناقشة التحضيرات لتنظيم المهرجان.

 

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وهاجم مغرّدون السفير الإماراتي شخبوط بن نهيان بسبب ادعاءاته عن التسامح، وذكّروه بالدماء التي أراقتها الإمارات في اليمن وغيرها من الدول العربية  التي موّلت فيها الإنقلابات .

 

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تعليق 1
  1. أمير الخليج يقول

    ننتظر تعليق بعض المرتزقه والشحاتين والمطبلين أمثال هزاب بما ينطق به لسانه وبما يدافع عن معزبه ولو انه مستحيل يعلق في هذا المنشور ما يريد يفضح معزبه بيخسر مصروفه سوف يبقى جرو يقوده كلب

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