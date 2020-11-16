“شاهد” مي العيدان فضحت “الفاشل” تامر حسني زوجته بسمة بوسيل!

سخرت الاعلامية الكويتية مي العيدان من انفصال الفنان المصري تامر حسني عن زوجته الفنانة المغربية بسمة بوسيل ، ورأت أن الأمر لا يتعدى كونه “فيلماً هابطاً”.

وقالت مي العيدان، في مقطع فيديو نشرته عبر قناتها على “يوتيوب”، ورصدته “وطن”: “ماهذا الفيلم الهابط الرخيص والأسوأ من أفلام 2020؟ “.

وتابعت العيدان: “لديكم مشاكل شخصية بين بعضكم البعض، اتركوها بينكم، ما علاقة المتابعين على السوشيال ميديا، طالما لستم بقدر كاف من مسؤولية نشر الخبر، فلا تنشرونه، لا أحد سيموت بسببكم”.

وتوقعت مي العيدان أن يتم الطلاق بين الفنان المصري وزوجته، وقالت: “عاجلاً أم آجلاً سيتم الطلاق، لأن زواج الفنانين لا يمكن أن يستمر لعدة اعتبارات، أولها أنه زواج لأهداف واضحة، ودائماً ضحاياه الأطفال”.

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ورأت العيدان أن كلاً من تامر حسني وبسمة بوسيل كانا يهدفا من هذه البلبلة، تصدر الترند فقط، مضيفة: “آخر فيلم لتامر حسني لم ينجح، وأغانيك لم تعد تحقق نجاحاً مثل قبل، فقلت في نفسك لنفعل شيء نتصدر به السوشيال ميديا حتى لو على حساب خصوصيتك”.

ولا تزال واقعة انفصال وبسمة حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وما أن أعلنت بوسيل الانفصال حتى فوجئ الجمهور بتناقل العديد من الحسابات الفنية تغريدة نُسبت إليها تعترف فيها بأنها أخطأت وتراجعت عن قرارها بالانفصال عن تامر حسني.

وجاء في التغريدة المتداولة: “كل إنسان بيغلط وبيرجع يفكر ويعيد حساباته وبيعرف أنه كان غلط فبيتراجع عن قرارات كثير كان ممكن تفرق في حياته وقت ضيقته. أنا تعلمت كثيرا من التجربة وتعلمت أنه ليس كل الناس عندها السلام النفسي عشان تتمنى الخير لغيرها وربنا يبعد عيون الناس القتالة وبالأخير يحفظلي زوجي وأولادي- بسمه بوسيل”.

وتبين لاحقاً أن الحساب الذي بث التغريدة “مفبرك” ولا يعود لبسمة بوسيل.

يُذكر أن بوسيل أعلنت عبر حسابها في إنستجرام عن انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني، كاشفة أنهما بانتظار انتهاء أوراق الطلاق،ثم عادت وحذفت المنشور، إلا أنها أعادت نشره بعد تداوله وانتشار أخبار الانفصال.

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