القره داغي يجلد “خالعي سروايلهم ودينهم” من مشايخ ابن سلمان بعدما رضيت عنهم إسرائيل وقالت “حياهم الله”

شن الدكتور علي محي الدين القره داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، هجوما عنيفا على هيئة كبار العلماء في السعودية مشيرا إلى أن بيانهم عن جماعة الإخوان لم يلقى قبولا إلا في تل أبيب ما يدل على خيانتهم وتسيسهم الدين وفق مزاج ولي العهد وحاكم المملكة الفعلي الأمير محمد بن سلمان.

“القره داغي” وفي تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) عبر حسابه الرسمي، قال إن بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن جماعة الإخوان المسلمين، لم يلق قبولا سوى من الكيان الصهيوني.

لم يلقَ بيان هيئة كبار العلماء السعودية استحساناً أو قبولاً في عالمنا العربي والإسلامي سوى من الكيان الصهيوني المغتصِب لأراضي العرب والمسلمين والقدس والأقصى !!! pic.twitter.com/sONuJCIia3 — د. علي القره داغي Dr. Ali Al Qaradaghi (@Ali_AlQaradaghi) November 15, 2020

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ويأتي ذلك غداة ترحيب إسرائيل ببيان هيئة علماء المسلمين السعودية (رسمية) وصف جماعة الإخوان بالإرهابية.

وأرفق القره داغي تغريدة نشرها حساب إسرائيل بالعربية على تويتر التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، قال فيها يسعدنا نحن في إسرائيل، أن نرى هذا المنهج المناهض لاستغلال الدين للتحريض والفتنة.

وعلق عليها بقوله:”لم يلقَ بيان هيئة كبار العلماء السعودية استحسانا أو قبولا في عالمنا العربي والإسلامي سوى من الكيان الصهيوني المغتصب لأراضي العرب والمسلمين والقدس والأقصى.”

وكانت الخارجية الإسرائيلية علقت، الأحد، على بيان علماء المسلمين بقولها لا شك أن جميع الديانات السماوية جاءت لزرع المحبة والألفة بين الناس.. نحن بأمس الحاجة إلى خطاب يدعو للتسامح والتعاون المتبادل للنهوض بالمنطقة برمتها.

والأحد، اعتبر مفتي السعودية، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، أن جماعة الإخوان المسلمين فرقة ضالة ولا تمت للإسلام بصلة، تأكيدا على بيان علماء المسلمين، الذي أثار انتقادات ورفض 18 هيئة دينية في العالم.

وقبل أسبوع، أصدرت هيئة كبار العلماء السعودية بيانا، قالت فيه إن الإخوان جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام، ووصفتها بالجماعة المنحرفة التي تخرج على الحكام وتثير الفتن وتتستر بالدين وتمارس العنف والإرهاب.

ورأت الهيئة التي يتحكم بها ابن سلمان أن الإخوان لم يظهر منها عناية بالعقيدة الإسلامية، ولا بعلوم الكتاب والسنة، وإنما غايتها الوصول إلى الحكم، ومن رحمها خرجت جماعات إرهابية.

هذا ولم توضح الهيئة السعودية آنذاك سبب إصدار هذا البيان.

وأثار بيان هيئة كبار العلماء السعودية، غضبا واسعا بين سياسيين وناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي، فيما ردت جماعة الإخوان، في بيان، بأنها جماعة دعوية إصلاحية وليست إرهابية.

وأكدت الجماعة أن منهج الجماعة تأسس على كتاب الله وصحيح السنة دون شطط أو تطرف، وتاريخها يشهد بذلك.

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