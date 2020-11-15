نادين البدر
نادين البدر
الهدهد

نادين البدر “عجوز روتانا” تصف المسلمين بـ”القطيع” بعدما هبوا للدفاع عن دينهم ونبيهم محمد!

كتب وطن
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أثارت الاعلامية ، ، موجة غضب واسعة، بعد دفاعها عن الكاتب السعودي ، في تطاوله على محاولاً تبرير الرسوم المسيئة للنبي محمد.

 

وغردت الاعلامية نادين البدر عبر “تويتر” قائلة: “كم يسهل عليكم التطاول على كبار المثقفين وأصحاب الفكر الحر والنقي دعوا المفكر وشأنه دعوه يبدع ولا تشغلوه أتمنى ألا يضيع #تركي_الحمد وقته بقرائتكم وشكرا لكل من تفاعل مع الهاشتاغ الذي أطلقته #القطيع_يسيء_لتركي_الحمد”.

 

وتسببت تغريدة نادين البدير ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودشنوا هاشتاج تخسين_يا_عجوز_، والذي أصبح الأول في المملكة.

 

وعبر الناشطون عن غضبهم من البدير، خاصة أنها وصفت أمة الإسلام بالقطيع – حسب رأيهم – لأنهم دافعوا عن دينهم.

 

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كما استرجع المغردون تصريحات البدير التي تحمل “أهداف خبيثة” والتي على إثرها اتهموها بالتمرد على تعاليم الإسلام ومحاولة سلخ السعوديات من دينهم.

 

وفجرت تغريدة المطبل السعودي تركي الحمد في وقت سابق موجة غضب حين كتب: “قبل أن ننتقد الصور المسيئة لرسولنا الكريم، عليه السلام، علينا أن ننتقد تراثنا الذي وفر المادة الحية لهذه الرسومات، وأولها صحيح البخاري..من خلال هذا الكتاب، ومقارنته بالقرآن الكريم، أجد أنه يتناقض معه تماما.”

 

وسبق تركي الحمد في الإساءة والتطاول على “صحيح البخاري”، أجير ولي عهد أبوظبي ، الأردني المجنس وسيم يوسف الذي قال في برنامج يقدمه على تلفزيون أبو ظبي إنه ليست كل الأحاديث الواردة في صحيح البخاري صحيحة، وذلك ضمن حديث متكرر في الموضوع نفسه.

 

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تعليق 1
  1. هزاب يقول

    هذه نكرة وزنها صفر مكعب ! القطيع هي ومن يصدق أنها مثقفة ! خخخخخ

    الرد

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