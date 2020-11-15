نادين البدر “عجوز روتانا” تصف المسلمين بـ”القطيع” بعدما هبوا للدفاع عن دينهم ونبيهم محمد!

أثارت الاعلامية السعودية، نادين البدر، موجة غضب واسعة، بعد دفاعها عن الكاتب السعودي تركي الحمد، في تطاوله على صحيح البخاري محاولاً تبرير الرسوم المسيئة للنبي محمد.

وغردت الاعلامية نادين البدر عبر “تويتر” قائلة: “كم يسهل عليكم التطاول على كبار المثقفين وأصحاب الفكر الحر والنقي دعوا المفكر وشأنه دعوه يبدع ولا تشغلوه أتمنى ألا يضيع #تركي_الحمد وقته بقرائتكم وشكرا لكل من تفاعل مع الهاشتاغ الذي أطلقته #القطيع_يسيء_لتركي_الحمد”.

كم يسهل عليكم التطاول على كبار المثقفين وأصحاب الفكر الحر والنقي دعوا المفكر وشأنه

دعوه يبدع ولا تشغلوه أتمنى ألا يضيع #تركي_الحمد وقته بقرائتكم وشكرا لكل من تفاعل مع الهاشتاغ الذي أطلقته #القطيع_يسيء_لتركي_الحمد — نادين البدير (@nadinealbdear) November 15, 2020

وتسببت تغريدة نادين البدير ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودشنوا هاشتاج تخسين_يا_عجوز_روتانا، والذي أصبح الأول في المملكة.

وعبر الناشطون عن غضبهم من البدير، خاصة أنها وصفت أمة الإسلام بالقطيع – حسب رأيهم – لأنهم دافعوا عن دينهم.

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#تخسين_يا_عجوز_روتانا

تصف أمة الإسلام بالقطيع لأنها دافعت عن دينها !

لكن لماذا الغضب؟! هو زمنها وزمن تركي الحمد وسعاد الشمري وعبدالرحمن اللاحم وأمثالهم ! يتهجمون على الدين وعلى ثوابت الأمة متى وكيف شاؤوا بكل حرية بينما يُضيق على من يدافعون عن دينهم ويتهمون بأنواع الاتهامات ! pic.twitter.com/f2hC3aa0AH — محمد اليحيا (@mo7ammadalyahya) November 16, 2020

✨ الليبراليون هذه مشكلتنا

يظنون يعتقدون يتوهمون يتخيلون يزعمون يحسبون يفترضون أن التقدم والتحضر

المرآة لازم تتحرر وتتعرى وتفلها #تخسين_يا_عجوز_روتانا — مبارك السهلي (@mub604) November 16, 2020

#تخسين_يا_عجوز_روتانا ولي العهد وعد بالقضاء على التطرف فوراً وبإذن الله ستتم محاسبة زنديق بني ليبرال وعجوز قريح على تطرفهم وتطاولهم على الدين الإسلامي pic.twitter.com/NpUwuXbBuk — Legendary ⚔️ (@TIGER_444) November 15, 2020

كما استرجع المغردون تصريحات البدير التي تحمل “أهداف خبيثة” والتي على إثرها اتهموها بالتمرد على تعاليم الإسلام ومحاولة سلخ السعوديات من دينهم.

مطلقه اربع مرات و برامجها كلها عن الجنس و تنظر للمرأة بأنها يجب أن تكون سلعة رخيصه مثلها على كل فراش و في كل زاوية تعرض جسدها و الملحد في نظرها مفكر و مبدع !! و تصف من يعارض رخصها وسفالة من تدافع عنه بالقطيع 😄 زمن العجايز المنحلات وزبايل المفكرين 🙁#تخسين_يا_عجوز_روتانا — خالد (@NamasteQassim) November 16, 2020

الانحلال اشد خطراً من التطرف نتمنى محاسبة هذا الشايب وهذه العجوز #تخسين_يا_عجوز_روتانا — مرضي الشمري (@M_05522) November 16, 2020

تعالي اعلمك الهزيل ولله لأعذىِك تتكلم وتنابح من ورا الكاميرات والشاشات#تخسين_يا_عجوز_روتانا pic.twitter.com/xvabGsjGwz — X-force (@XforceSA) November 16, 2020

وفجرت تغريدة المطبل السعودي تركي الحمد في وقت سابق موجة غضب حين كتب: “قبل أن ننتقد الصور المسيئة لرسولنا الكريم، عليه السلام، علينا أن ننتقد تراثنا الذي وفر المادة الحية لهذه الرسومات، وأولها صحيح البخاري..من خلال هذا الكتاب، ومقارنته بالقرآن الكريم، أجد أنه يتناقض معه تماما.”

قبل أن ننتقد الصور المسيئة لرسولنا الكريم، عليه السلام، علينا أن ننتقد تراثنا الذي وفر المادة الحية لهذه الرسومات، وأولها صحيح البخاري..من خلال هذا الكتاب، ومقارنته بالقرآن الكريم، أجد أنه يتناقض معه تماما.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) November 13, 2020

وسبق تركي الحمد في الإساءة والتطاول على “صحيح البخاري”، أجير ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، الأردني المجنس وسيم يوسف الذي قال في برنامج يقدمه على تلفزيون أبو ظبي إنه ليست كل الأحاديث الواردة في صحيح البخاري صحيحة، وذلك ضمن حديث متكرر في الموضوع نفسه.

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