ملك المغرب محمد السادس يحرج الإمارات ويجلط ابن زايد وهذا ما جاء في رسالة خاصة وشخصية له

فيما اعتبره ناشطون صفعة قوية للمطبعين العرب وكشفا لخيانة متصهيني الخليج في الإمارات والبحرين، بعث الملك محمد السادس ملك المغرب برقية تهنئة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمناسبة احتفال دولة فلسطين بعيدها الوطني.

ملك المغرب أعرب في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للرئيس محمود عباس بدوام الصحة والعافية والهناء، وللشعب الفلسطيني الشقيق بالتقدم والازدهار في ظل الأمن والاستقرار، تحت قيادته الحكيمة.

وأعرب محمد السادس أيضا للرئيس الفلسطيني عن ارتياحه “لما يجمع بين بلدينا وشعبينا من

وشائج الأخوة المتينة وروابط التقدير المتبادل.

وخلافا للخيانة الإماراتية والطعنة التي وجهها عيال زايد للفلسطينيين بالظهر، أكد ملك المغرب لعباس تضامن المملكة المغربية ووقوفها الثابت مع الشعب الفلسطيني الشقيق، لتحقيق تطلعاته المشروعة الى الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

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ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 3 أغسطس الماضي تطبيع الإمارات مع إسرائيل

، وألحقه بعد أقل من شهر بإعلان البحرين الأمر نفسه.

وتوقع ترامب انضمام السعودية إلى الاتفاق الذي أطلق عليه اسم “أبراهام”، ويفضي إلى التطبيع

الكامل للعلاقات مع إسرائيل.

وللمرة الأولى سمحت السعودية، في سبتمبر الماضي، للطائرات الإسرائيلية المتجهة إلى أبوظبي

بالمرور في أجوائها.

وكان مسؤولون أمريكيون توقعوا انضمام 10 دول في الشرق الأوسط إلى معاهدات السلام مع “إسرائيل”.

وخسر ترامب الانتخابات الأمريكية لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن، ما يطرح علامات استفهام حول مصير اتفاقات السلام والتطبيع التي كانت إدارة ترامب تخطط لها بين “إسرائيل” ودول عربية أخرى

، من بينها السعودية.

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