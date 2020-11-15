“والله لن يشم مفارق راسي”.. بدور البراهيم بعد زواجها ثلاث مرات ترفع مهرها إلى 2 مليون ريال!

أثارت خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم، جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما رفعت قيمة مهرها إلى مليوني ريال، وذلك بعد ثلاث تجارب زواج فاشلة.

وردت بدور البراهيم على العرض الذي قدمته نجمة السوشيال ميديا السعودية نهى الدخيل، بأن ترتبط بالمشهور السعودي المدعو “رعش” وقالت: “حبيبتي أنا بنت البراهيم والعرب والأصل والفضل لا تخطب بطريقة هاشتاق، ويبدو أنك غير مثقفة في الأمور الدينية”.

ونوهت البراهيم إلى عدم انقضاء فترة عدتها قائلة: “قال الله إن المطلقة عدتها 3 أشهر، فكيف تريدين أن أتزوج بعد شهرين من أين أتيت بذلك؟”.

وتابعت: “ارتاحي أنا لا آخذ سوى عيال شيوخ، ورعش ابن ناس ولو تقدم بنفسه لخطبتي لنظرت في الأمر ولوافقت عليه مقابل ريال سعودي وليس ملايين”.

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#بدور_البراهيم : انا بنت عز والمليون وش هو؟ بنت البراهيم هي اللي تشرط مو ينشرط عليها ! pic.twitter.com/oabXM89WvJ — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) November 15, 2020

واستطردت: “النقود ليست كل شيء، وأنا أقولها لك يانهى، لن يشم مفارق رأسي رجل إلا بلميونين ريال، وليس مليون واحد، وأنا بنت عز وعيني مليانة، والمليون لا يسوى شيئاً فأنا لدي شقة وأملاك من قبل 5 سنوات، قبل الشهرة”.

وكانت نهى الدخيل قد فاجأت الجميع عبر “سناب شات” باقتراحها أن تتزوج بدور البراهيم من رعش وأن تتكفل بجميع مصاريف الخطوبة والزواج حال رغبا ذلك.

وقالت الدخيل بالفيديو المتداول: “هل أنت موافقة يا بدور البراهيم تتزوجي رعش وكل تكاليف الزواج علي وسيارة وقصر وكل شيء تريدينه لكن بشرط أن تبقين زوجته والمؤخر 10 مليون ترجع لي حال الطلاق”.

وتصدر هاشتاج #بدور_البراهيم_تربي_نهي، بعدما قررت البراهيم الرد على هذا العرض بطريقة صارمة، خاصة وأنها لم تكمل المدة الشرعية للعدة، بعد طلاقها قبل شهرين.

#بدور_البراهيم_تربي_نهي هاشتاق مرفوع ترد فيه بدور البراهيم على ضحى الدخيل التي خطبت بدور لرعش وعرضت تحمل تكاليف الزواج في هاشتاق سابق #ضحى_تخطب_بدور_الابراهيم_لرعش pic.twitter.com/vZYqZhy3p2 — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) November 14, 2020

وكانت بدور البراهيم قد أعلنت عقد قرانها على رجل سعودي لم تكشف عن هويته، وفاجأت المتابعين آنذاك بصورةً من عقد الزواج، والذي كشف أن مهرها مليون ريال سعودي.

وأعلنت بدور البراهيم، انفصالها عن زوجها بعد زواج استمر ستة أشهر فقط وعادت إلى السوشيال ميديا مُعبرة عن شوقها لجمهورها الذي حُرمت منه بسبب زواجها، وشروط زوجها “الغيور”.

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