أفادت وسائل إعلام عبرية بأن سلطات الأمن في إمارة دبي، أوقفت إسرائيليين اثنين بتهمة قيامهما بتصوير منشأة حكومية في الإمارة وتم تحويلهما للتحقيق.

وفي هذا السياق نقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، اليوم الأحد، عن مصادر في الجالية اليهودية بدبي قولها “تم القبض على مواطنين إسرائيليين اثنين في دبي بزعم قيامهما بتصوير منشأة حكومية”.

كذلك أضافت الصحيفة أن “وزارة الخارجية الإسرائيلية لا زالت تحقق في القضية”.

من جانبه قال رئيس الجالية اليهودية في الإمارات سولي وولف، للصحيفة “آمل ألا تتكرر مثل هذه الحالات.

وتابع:”الإمارات ترحب بالإسرائيليين بالحب والحنان، ولا نريد أن نرى سلوكا غير لائق من الإسرائيليين في الإمارات”.

هذا وأشارت الصحيفة إلى أن “عددًا لا بأس به من الإسرائيليين يتواجدون حاليًا في دولة الإمارات، حتى قبل أن يصبح الإعفاء من التأشيرة بين البلدين ساريًا، حيث دخل العديد من الإسرائيليين إلى الإمارات من خلال دعوات وردت من مسؤولين رسميين في الدولة أو من خلال جوازات سفر أجنبية.

ويشار إلى أن الإمارات وإسرائيل وقعتا في واشنطن، في سبتمبر الماضي، معاهدة سلام مزعومة، اعتبرها الفلسطينيون خيانة وطعنة في الظهر.

وفي الأول من نوفمبر الجاري، صادقت حكومة الإمارات على اتفاق توصلت إليه مؤخرا مع إسرائيل على إعفاء الزوار من البلدين من تأشيرة الدخول بشكل متبادل.

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