توقعات بعمل عسكري ضد ايران-عبدالله باعبود
توقعات بعمل عسكري ضد ايران
الهدهد

“الايام القادمة تحمل المفاجآت” .. هذا ما قاله باحث عُماني بارز عن ما “يُطبخ” لمنطقة الخليج

كتب وطن
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قال الأكاديمي والباحث العُماني في شؤون والشرق الأوسط إنّ هناك شيئاً ما “يُطبخ” لمنطقة الخليج، مستبعداً القيام بعمل عسكري .

وأوضح “باعبود” في تغريدة بحسابه الرسميّ في “تويتر” رصدتها “وطن” إنّه من غير المرجح القيام يعمل عسكري في منطقة الخليج إلا أن بعض التحركات والقرارات والبينات والزيارات ربما تنذر بان شيء ما يطبخ وقد يحدث في ظل تصرفات رئاسة إمريكية في مرحلة الرمق الاخير و ليس لديها ما تخسره!”.

وأضاف عبدالله باعبود: “هناك معلومات عن تحركات سريعة وبدعم وجهود سعودية لمحاولة
وقف في اليمن. وربما الايام القادمة تحمل بعض المفاجآت.”

 

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وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، ذكرت أن مسؤولين في البنتاغون لا يستبعدون شن عمليات عسكرية ضد أو خصوم آخرين كتنظيم “داعش” في أيامه الأخيرة بالسلطة.

وقالت الصحيفة إن مسؤولين في البنتاغون أعربوا عن “تخوفهم من إمكانية شن ترامب عمليات عسكرية علنية أو سرية” مشيرةً إلى أن زملاء وزير الدفاع بالوكالة كريستوفر ميلر، يرون أنه “لا يتمتع بقدرة للرد على أي مواقف متطرفة قد تصدر من ترامب”.

وكان ترامب أقال وزير الدفاع مارك إسبر، مستخدماً على ما يبدو شهريه الأخيرين في السلطة بعد
هزيمته في انتخابات الرئاسة في تصفيات الحسابات داخل إدارته.

 

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4 تعليقات
  1. هزاب يقول

    طبخة بخض! الظفاري له سنوات يخور! طيب استعين بصديق؟ يوسف علوي الحرذ مثلا؟ يمكن عنده خبر! هعععععع مسقط عمان ظفار ! خيخة مهزلة!

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  2. أمير الخليج يقول

    هزاب خبر معزبك يحرر الجزر المحتله من قبل إيران
    وخلي معزبك يستعين بعمومتك الصهاينة لإسترجاع الجزر

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  3. الذيب يقول

    جات المطبله هزابوه لعنة الله عليك تفوه ع وجهك

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  4. الحجاج يقول

    ايش اخبار حمار بن زايد وأخوه المعز اللي يشبه فؤاد في مسلسل طاش ما طاش. بالله عليك هذوله حكام عندكم خيبه فيكم يامعيز

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