“الايام القادمة تحمل المفاجآت” .. هذا ما قاله باحث عُماني بارز عن ما “يُطبخ” لمنطقة الخليج

قال الأكاديمي والباحث العُماني في شؤون الخليج والشرق الأوسط عبدالله باعبود إنّ هناك شيئاً ما “يُطبخ” لمنطقة الخليج، مستبعداً القيام بعمل عسكري .

وأوضح “باعبود” في تغريدة بحسابه الرسميّ في “تويتر” رصدتها “وطن” إنّه من غير المرجح القيام يعمل عسكري في منطقة الخليج إلا أن بعض التحركات والقرارات والبينات والزيارات ربما تنذر بان شيء ما يطبخ وقد يحدث في ظل تصرفات رئاسة إمريكية في مرحلة الرمق الاخير و ليس لديها ما تخسره!”.

ولو أنه من غير المرجح القيام يعمل عسكري في منطقة #الحليج إلا أن بعض التحركات والقرارات والبينات والزيارات ربما تنذر بان شيء ما يطبخ وقد يحدث في ظل تصرفات رئاسة إمريكية في مرحلة الرمق الاخير و ليس لديها ما تخسره! — abdullah baabood عبدالله باعبود (@abaabood) November 15, 2020

وأضاف عبدالله باعبود: “هناك معلومات عن تحركات سريعة وبدعم وجهود سعودية لمحاولة

وقف الحرب في اليمن. وربما الايام القادمة تحمل بعض المفاجآت.”

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كما أنه هناك معلومات عن تحركات سريعة وبدعم وجهود سعودية لمحاولة وقف الحرب في اليمن. وربما الايام القادمة تحمل بعض المفاجآت. — abdullah baabood عبدالله باعبود (@abaabood) November 15, 2020

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، ذكرت أن مسؤولين في البنتاغون لا يستبعدون شن ترامب عمليات عسكرية ضد إيران أو خصوم آخرين كتنظيم “داعش” في أيامه الأخيرة بالسلطة.

وقالت الصحيفة إن مسؤولين في البنتاغون أعربوا عن “تخوفهم من إمكانية شن ترامب عمليات عسكرية علنية أو سرية” مشيرةً إلى أن زملاء وزير الدفاع بالوكالة كريستوفر ميلر، يرون أنه “لا يتمتع بقدرة للرد على أي مواقف متطرفة قد تصدر من ترامب”.

وكان ترامب أقال وزير الدفاع مارك إسبر، مستخدماً على ما يبدو شهريه الأخيرين في السلطة بعد

هزيمته في انتخابات الرئاسة في تصفيات الحسابات داخل إدارته.

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