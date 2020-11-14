صالح الشنفري
صالح الشنفري
الهدهد

هناك سهام توجه للمنتج العُماني.. مسؤول عُماني يحذر العمانيين من الشائعات المغرضة فمن قصد؟!

كتب وطن
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دعا ، الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للاستثمارات الغذائية القابضة، الجمهور إلى التأكد من الشائعات التي تروج على المنتجات العُمانية قبل تداولها، مؤكداً أن هناك سهام توجه نحو تلك المنتجات.

 

وقال الشنفري، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”: “لا بد من الإشارة لأهمية التأكد مما يقال ويشاع ففي عالم الأسواق المفتوحة والصراع على المستهلك والمنافسة الحادة ستجحد أن هناك سهام توجه نحو ”.

 

وأضاف الشنفري: “وعي المستهلك هو الذي يحدد مدى استجابته حتى لإشاعة مغرضة أو فيديو منتشر بشكل غير موثوق وأدعوا الجمهور للتأكد قبل أن تقوم بنشر أي شيء تسمعه أو فيديو تراه والكثير منها هدفها الإثارة”.

 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تصريحات المسؤول العماني مطالبين بدورهم بتعزيز المنتجات العمانية وزيادتها في الأسواق، مؤكدين على تميزها وجودتها عن المنتجات الأخرى.

 

وقبل عدة أيام جددت السلطات العمانية تحذيراتها للمؤسسات والشركات التجارية، بشأن استخدام صور السلطان هيثم بن طارق وأسرته أو شعار السلطنة وكذلك صور السلطان الراحل قابوس بن سعيد أو صور شعارات الهيئات والمؤسسات الرسمية في الترويج للسلع والمنتجات، وذلك بعد ورود 34 طلبا من مؤسسات وشركات يطلبون استخدام شعارات ضمن تلك المذكورة.

 

وفي هذا السياق أوضحت التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان، بأن عدد طلبات الحصول على استخدام شعار السلطنة (الخنجر والسيفين) و(صور السلطان هيثم) و(صور السلطان قابوس بن سعيد) على المنتجات التجارية المختلفة بلغت (34) طلبا وذلك بالتزامن مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الـ50.

 

وأكدت الوزارة أنها مستمرة في تنفيذ حملاتها التفتيشية لمراقبة الأسواق وذلك بالتعاون هيئة حماية المستهلك وسوف تتخذ كافة التدابير القانونية اللازمة حيال المخالفين ومصادرة المواد والمنتجات محل المخالفة وفق القوانين والقرارات المنظمة لذلك.

 

وأكدت بأن الاستخدام التجاري لشعار الدولة (الخنجر والسيفين) والشعار السلطاني (التاج والخنجر والسيفين)، وكذلك استخدام الخنجر العماني، وخريطة السلطنة على المنتجات التجارية المختلفة بدون الحصول الموافقات اللازمة لذلك من الجهات المعنية، يعد مخالفا قانونيا.

 

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