“ليست متراً أو مترين يا وزيرة الأشغال”.. “شاهد” كويتي يرصد “كارثة” في مدينة جابر الأحمد!

رصد مواطن كويتي كارثة هندسية في مدينة جابر الأحمد غرب الكويت، موجهاً رسالة إلى وزيرة الأشغال رنا الفارس، طالب خلالها بمحاسبة مسؤولي الجهات المعنية في الوزارة المتسببة بهذا الإهمال في البنية التحتية.

ووثق المواطن بفيديو رصدته “وطن”، تحطم البنية التحتية في الشوارع على مسافات كبيرة، ما يُعرض السُكان لخطر الانهيار، وقال: “في قطعة 6 في جابر الأحمد، شارع 676، انظروا كيف البالوعة سقطت إلى الأسفل، والكوابل مكشوفة، وهذا الشارع بالكامل أسفله فارغ”.

وتابع راصداً بكاميرته ما يثبت صحة كلامه: “انظروا إلى حجارة الشارع كيف نزلت إلى الأرض، وليست متراً أو مترين فقط، انظر، تمتد إلى مسافات بعيدة”.

وتساءل المواطن: “لا أعلم هل هذا عمل وزارة الأشغال، البلدية لا علاقة لها وبالتالي مؤكد أن هذا مسؤولية الأشغال”.

@KuwaitiCM @Rana_AlFares@mpw_kw

قبل وقوع الكارثة : – معالي وزيرة الأشغال د. رنا الفارس ، مسؤولي المؤسسة الرعاية السكنية بمحاسبة مسؤولي الجهات المعنية في الوزارة وفي المؤسسة بسبب هذا الإهمال في البنيه التحتيه . pic.twitter.com/hznokQtz0g — السفير 🇰🇼 (@Safir120) November 14, 2020

هذا وقد أشارت مجلة ميد سابقاً إلى أن ميزانية الكويت التي أعلنت، كانت بمنزلة المزيد من الأخبار السيئة لشركات الإنشاءات في البلاد بسبب ارتفاع العجز مما شكل مفاجأة لها، لافتة إلى أنه على مدى الأربع سنوات الماضية فإن هبوط الانفاق الاستثماري في البلاد جعل من الصعب للغاية للشركات المشاركة باعمال تجارية.

وقالت «ميد»، في تقريرها إن الكويت كانت قبل سنوات قليلة من أكبر أسواق المشاريع في المنطقة وشمال افريقيا، لكنها اصبحت في السنوات الاخيرة “متأخرة” في الاستثمار في البنية التحتية وغيرها من المشاريع الاستراتيجية.

وكشفت أنه في 2019 منحت الكويت عقودا لمشاريع رئيسية بما قيمته 3.8 مليارات دولار، وشكل هذا الرقم أقل بـ%38 عن 2018 وأدنى مستوى سنوي جرى تسجيله على الإطلاق، موضحة أن العام الماضي كان العام الرابع على التوالي، الذي انخفض فيه انفاق الكويت على المشاريع.

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