هل تذكرون المصري محمد أشرف الذي سخر من إذاعة القرآن الكريم حتى “يبسط الناس”.. هذا ما حصل له؟!

قررت الجهات الأمنية في مصر، حبس نجم اليوتيوب وممثل “ستاند أب” الكوميدي محمد أشرف، بتهمة السخرية من مذيعي إذاعة القرآن الكريم، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات اللاحقة.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، توجهت الشؤون القانونية في الهيئة الوطنية للإعلام ببلاغ ضد محمد أشرف، إلى النائب العام لإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم.

وأكدت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر في وقت سابق أنها ستخاطب على الفور الجهات المعنية، وتنسق معها لمحاسبة محمد أشرف، على ما اقترفه من “خطأ جسيم في حق إذاعة القرآن الكريم، التى لها قدسية وتقدير واحترام ومكانة خاصة، في قلوب المستمعين من الشعب المصري والعربي”. بحسب تعبيرهم.

وفجر محمد أشرف، غضباً عارماً في مصر بعد سخريته من إذاعة القرآن الكريم والعاملين فيها.

وظهر أشرف بالفيديو المتداول، وهو يسخر من طريقة حديث مذيعي إذاعة القرآن الكريم،

وبرنامج “بريد الإسلام”، وطالت السخرية اسم الرسول والصحابة.

وتصدر حينها هاشتاج ” #ادعم_إذاعة_القرآن_الكريم موقع تويتر، هاجم رواده ممثل الستاند أب كوميدي، وطالبوا بمحاسبته فوراً. مؤكدين أنهم نشأوا على صوت الإذاعة، وأنها الشيء الوحيد الجيد المتبقي في الإعلام المصري.

وأوضح محمد أشرف في ذلك الوقت أن الناس أخذت فيديو قصير دقيقتين بس من حفلة كاملة حدثت في شهر يناير لسنة 2019، تحدثوا خلالها عن التعليق الصوتي بشكل عام، مضيفاً: “أخدوا فقط فقرة إذاعة القرآن الكريم، أنا لم أغلط في الدين ولم أخطئ بحق المذيعين، أنا تربيت على الإذاعة في بيتنا منذ كنت صغيراً”.

وأضاف أشرف: “كل مافعلته أنني قلدت طريقة المعلق الصوتي بالإذاعة، وطريقة التقليد موجودة بكل العالم. والكثير من الممثلين يقلدون بعضهم، فهل كل شخص سيقلد، سيتم تقديم بلاغ ضده”.

وكشف محمد أشرف أنه تلقى تهديدات بالضرب والقتل، ما دفعه لإغلاق كافة حساباته عبر السوشيال ميديا.

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