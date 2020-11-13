الجنة تحت أقدام الأمهات.. “شاهد” ماذا فعلت المسنة المصرية التي أذلها فلذة كبدة لإرضاء ست الحسن والجمال!

غلبت عاطفة الامومة على السيدة المصرية التي أذلها ابنها في مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ورفضت تقديم بلاغ ضده يمكن أن يؤدي به إلى السجن، وذلك وفق ما أعلنت نيابة أبو حماد العامة جنوب الشرقية بمصر.

وقالت النيابة، في بيان صحفي، إنه تقرر إخلاء سبيل الشاب من سرايا النيابة بضمان محل إقامته، وذلك على خلفية اتهامه في واقعة ظهوره بمقطع فيديو يسخر من والدته القعيدة ويتنمر عليها ويجبرها على نزول سلم المنزل زحفًا، بعدما وصفها بـ “الأم العاقة”.

ورفضت الأم توجيه أي اتهام لنحلها، بل طالبت بالإفراج عنه وإطلاق سراحه، وهو ما حدث بعد ساعات من انتشار مقطع الفيديو الخاص بالواقعة.

وتعود القصة، لصباح أمس الخميس، حين اصطحب أحد أصدقاء المتهم والدة صديقه بعربته إلى محيط مركز شرطة أبو حماد، سعياً لمحاولة إطلاق سراح المتهم، حيث عرض الشاب مقطع فيديو صوره لوالدة صديقه “المتهم”، دفعها خلاله للحديث عن الواقعة بوصفها “هزار”، فيما أوضحت الأم أن ابنتها هي من صورت الواقعة، التي حدثت قبل سنة، على حد قولها، قبل أن يطلب منها صديق ابنها الوقوف لإثبات أنها ليست قعيدة أو “مشلولة”، إلا أن السيدة وجدت صعوبة كبيرة في الوقوف بثبات.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية القبض على شاب؛ على خلفية اتهامه بالتنمر على والدته البعيدة وإجبارها على نزول سلم المنزل زحفًا، بعدما وصفها بالأم العاقة في الواقعة التي جرى توثيقها بمقطع فيديو داخل المنزل الكائن بقرية “العباسة” التابعة لدائرة مركز شرطة أبو حماد.

وفي السياق، قال محمد كمال الدين الحجاجي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية، إن مقطع الفيديو الخاص بواقعة تنمر شاب على والدته القعيدة وإجبارها على نزول السلم زحفًا، تعود إلى ثمانية أشهر مضت، موضحًا أنه فور فحص مقطع الفيديو تبين صحته وحدوثه قبل 8 أشهر، فيما جرى ضبط الشاب وجاري تقديمه لجهات التحقيق، والتي أخلت سبيل الشاب.

وكانت البداية، بتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مقطع فيديو، منسوب حدوثه لإحدى القرى التابعة لمركز أبو حماد بالشرقية، يظهر خلاله سيدة مُسنة تنزل سلم أحد المنازل زحفًا، فيما يُظهر الفيديو حديث منسوب لأحد أبنائها يزعم أن والدته “أم عاقة” وأنها تستحق أن تمسح السلم بملابسها، على حد وصف الفيديو.

وفور انتشار مقطع الفيديو الخاص بالواقعة، أعلن محمد كمال الدين الحجاجي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية، تشكيل لجنة من وحدة التدخل السريع بالمديرية؛ لفحص الواقعة، والتي تبين حدوثها داخل قرية “العباسة” التابعة لدائرة مركز شرطة أبو حماد، قبل أن تتوجه قوة شرطية إلى هناك وتُلقي القبض على الشاب المتهم، ويُدعى “سعيد عبدالحميد”، تمهيدًا لإحالته لجهات التحقيق في النيابة العامة بشأن إهانته لوالدته “فكرية مصطفى البوهيشي”، التي أفادت بأن الفيديو سببه خلاف بينه وبين شقيقته “منى”، رافضة تأييد اتهام نجلها بإهانتها، قبل أن تأمر النيابة العامة بإخلاء سبيله.

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