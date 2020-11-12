مغرد قطري يثير الشك بعد إطلاق النار داخل سفارة السعودية بهولندا:” ابحثوا عن فرن بداخلها”

علق المغرد القطري الشهير فهد المالكي على الأخبار المتداولة بشأن سماع صوت إطلاق نار في القنصلية السعودية بهولندا، مشيرا إلى أنه لا يستبعد أي شيء عن ابن سلمان وذكر متابعيه بجريمة اغتيال خاشقجي وما حدث في سفارة المملكة في تركيا عام 2018.

وقالت الشرطة الهولندية إنها تجري تحقيقا بعد سماع أعيرة نارية على مقر السفارة السعودية فجر اليوم الخميس، وذكرت أن دوي أعيرة نارية تردد من المبنى الواقع في لاهاي قبيل الساعة السادسة صباحا (الخامسة صباحا بتوقيت غرينتش)، ولم تقدم المتحدثة باسم الشرطة مزيدا من التفاصيل.

وقال فهد المالكي في تغريدته التي رصدتها (وطن) على حسابه بتويتر:”يجب على الشرطة الهولندية البحث عن فرن في السفارة السعودية”

يجب على الشرطة الهولندية البحث عن فرن في السفارة..🇸🇦هل تفتح السفارة ابوابها في الفجر؟.ولهم في الشهيد خاشقجي عبرة. https://t.co/FvJDrvTYaD — فهد المالكي (@_FahadAlMalki) November 12, 2020

وتساءل مشككا:”هل تفتح السفارة ابوابها في الفجر؟.ولهم في الشهيد خاشقجي عبرة.”

من جانبها وأعلنت الشرطة أن عدة رصاصات أطلقت صباح الخميس على السفارة السعودية في لاهاي من دون وقوع إصابات.

At least 20 shots fired at Saudi embassy in The Hague, no-one hurt https://t.co/cIg9wHNfXV — DutchNews.NL (@DutchNewsNL) November 12, 2020

وقالت الشرطة في تغريدة على تويتر “قبل الساعة السادسة تلقينا رسالة تتحدث عن إطلاق رصاصة على مبنى في لاهاي.. لم تقع إصابات”.

ونقلت وكالة الأنباء الهولندية عن الشرطة قولها إنه تم اكتشاف عدد من أغلفة الرصاص في المكان بعد الحادث.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى عشرين ثقبا ناجما عن رصاص في المبنى ونشرت صورا تبدو فيها ثقوب في النوافذ.. ولم تؤكد الشرطة عدد الطلقات.

وقالت الشرطة إنها أغلقت الطرق المؤدية إلى المكان الذي تحقق فيه فرق الطب الشرعي، في حين لم تعرف دوافع إطلاق النار.

ويأتي الحادث بعد يوم من تفجير استهدف مراسم في جدة بالسعودية بمناسبة ذكرى هدنة 11 نوفمبر 1918 بحضور دبلوماسيين غربيين بينهم فرنسيون وبريطانيون.

وأسفر هذا الهجوم عن سقوط جريحين هما موظف قنصلي يوناني وشرطي سعودي.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك