مغرد قطري يثير الشك بعد إطلاق النار داخل سفارة السعودية بهولندا:” ابحثوا عن فرن بداخلها”

علق المغرد القطري الشهير فهد المالكي على الأخبار المتداولة بشأن سماع صوت إطلاق نار في القنصلية السعودية بهولندا، مشيرا إلى أنه لا يستبعد أي شيء عن ابن سلمان وذكر متابعيه بجريمة اغتيال خاشقجي وما حدث في سفارة المملكة في تركيا عام 2018.

وقالت الشرطة الهولندية إنها تجري تحقيقا بعد سماع أعيرة نارية على مقر السفارة السعودية فجر اليوم الخميس، وذكرت أن دوي أعيرة نارية تردد من المبنى الواقع في لاهاي قبيل الساعة السادسة صباحا (الخامسة صباحا بتوقيت غرينتش)، ولم تقدم المتحدثة باسم الشرطة مزيدا من التفاصيل.

وقال فهد المالكي في تغريدته التي رصدتها (وطن) على حسابه بتويتر:”يجب على الشرطة الهولندية البحث عن فرن في السفارة السعودية”

وتساءل مشككا:”هل تفتح السفارة ابوابها في الفجر؟.ولهم في الشهيد خاشقجي عبرة.”

من جانبها وأعلنت الشرطة أن عدة رصاصات أطلقت صباح الخميس على السفارة السعودية في لاهاي من دون وقوع إصابات.

At least 20 shots fired at Saudi embassy in The Hague, no-one hurt https://t.co/cIg9wHNfXV

— DutchNews.NL (@DutchNewsNL) November 12, 2020