وضع الباحث الإستراتيجي والمحلل سامويل راماني ترتيباً لأداء دول الخليج في ظل إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

واعتبر “راماني” إن سلطنة عمان ستكون المنتصر الأكبر، بينما ستكون الكويت في وضع “منتصر”.

ووفقاً لرؤية الباحث الإستراتيجي فإنّ قطر ستكون في موقع “محايد – إيجابي”، أما الإمارات فستكون في موقع “محايد – سلبي”.

ورآى أن وضع البحرين “سلبي”، فيما حلّت السعودية في آخر رؤية الباحث بوضع “سلبي جداً”.

How will the GCC countries fare under Joe Biden. My take:

Oman: Biggest Winner

Kuwait: Winner

Qatar: Neutral/Positive

UAE: Neutral/Negative

Bahrain: Negative

Saudi Arabia: Very Negative

— Samuel Ramani (@SamRamani2) November 9, 2020