وضع الباحث الإستراتيجي والمحلل سامويل راماني ترتيباً لأداء دول الخليج في ظل إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

واعتبر “راماني” إن سلطنة عمان ستكون المنتصر الأكبر، بينما ستكون الكويت في وضع “منتصر”.

ووفقاً لرؤية الباحث الإستراتيجي فإنّ قطر ستكون في موقع “محايد – إيجابي”، أما الإمارات فستكون في موقع “محايد – سلبي”.

ورآى أن وضع البحرين “سلبي”، فيما حلّت السعودية في آخر رؤية الباحث بوضع “سلبي جداً”.

How will the GCC countries fare under Joe Biden. My take: Oman: Biggest Winner Kuwait: Winner Qatar: Neutral/Positive UAE: Neutral/Negative Bahrain: Negative Saudi Arabia: Very Negative — Samuel Ramani (@SamRamani2) November 9, 2020

ومع استعداد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وفريقه، لتولي شؤون الحكم في الولايات المتحدة، يتزايد الحديث في المنطقة العربية عن التغييرات، التي قد تطرأ على السياسة الأمريكية، تجاه المنطقة وقضاياها.

اقرأ أيضا: هل سيفاجئ بشار الأسد دول الخليج بزيارة خاصّة لسلطنة عمان قريباً؟!

الملف السعودي .. الأكثر سخونة

ويأتي في مقدمة الملفات الأكثر سخونة الملف السعودي، والذي يشتمل على عدة قضايا، تتصدرها الحرب الدائرة في اليمن منذ ما يقارب 6 سنوات، والتي أدت إلى تنامي معارضة لاستمرارها، داخل الكونجرس الأمريكي، بفعل ما أدت إليه من كارثة إنسانية، ثم قضية اغتيال الكاتب والصحافي السعودي المعارض، جمال خاشقجي، والتي اتهم بتدبيرها النظام السعودي، وأثارت ضجة دولية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في المملكة.

ما مصير التحالف “السعودي والإماراتي والمصري”!

وتبرز عدة ملفات أخرى، تتعلق بالموقف المرتقب من إدارة بايدن، تجاه التحالف القوي الذي أقامه ترامب، مع عدة أنظمة في المنطقة منها النظام السعودي والإماراتي والمصري، وما يقوله مراقبون من تشجيع ترامب لهذا التحالف على التدخل في شؤون دول أخرى، وتغييب ملف الديمقراطية في بلدان المنطقة، وكذلك الملف الفلسطيني والسوري.

وأعلنت حملة جو بايدن وقت ترشحه، أنه “سيُنهي دعم الولايات المتحدة لحرب السعودية في اليمن، إذا انتُخب رئيساً”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك