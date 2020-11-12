ضبط مصري في مطار اسطنبول قادم من الكويت حاول إدخال مئة موبايل عبر أحزمة لفها على جسده
ضبط مصري في مطار اسطنبول قادم من الكويت حاول إدخال مئة موبايل عبر أحزمة لفها على جسده
Videoحياتنا

“شاهد” ماذا ضبط الأمن في مطار اسطنبول مع مصري قادم من الكويت وجنّ جنونه بعد افتضاح أمره!

كتب وطن
0

ألقات السلطات التركية القبض على مواطن في قادم من حاول إدخال مئة جهاز موبايل عبر أحزمة لفها على جسده.

ودخل الشخص الذي شكت فيه سلطات الجمارك في نوبة غضب بعد انكشاف أمره.

ووفق CNN Turk فإن عناصر الجمارك حاولت تهدئته واعطاءه الماء، لكنه صار يضرب رأسه بيديه.

شاهد ايضا: “الفيديو الفاضح” يورّط الفاشينستا الكويتية سارة الكندري وزوجها .. ستكون عبرة لغيرها بعد هذا القرار الصعب

قد يعجبك ايضا
الهدهد

دحلان العتال يعازل وزير خارجية تركيا بدون غمزة عين.. هذا ما قاله وقتل الأتراك من…

تقارير

زحفوا كالكلاب هاربين.. “شاهد” كل ما تريد ان تعرفه عن هزيمة أرمينيا في قره…

الهدهد

بعدما تبخرت آمال الإمارات بحفتر ودفنت تركيا أحلام ابن زايد في الرمال.. هذا ما جاء…

الهدهد

المارد التركي نسف مخططات الإمارات وأثار جنون أبوظبي.. قرقاش يفتح النار على أنقرة…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.