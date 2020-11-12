“شاهد” ماذا ضبط الأمن في مطار اسطنبول مع مصري قادم من الكويت وجنّ جنونه بعد افتضاح أمره!

ألقات السلطات التركية القبض على مواطن مصري في مطار اسطنبول قادم من الكويت حاول إدخال مئة جهاز موبايل عبر أحزمة لفها على جسده.

ودخل الشخص الذي شكت فيه سلطات الجمارك في نوبة غضب بعد انكشاف أمره.

ووفق CNN Turk فإن عناصر الجمارك حاولت تهدئته واعطاءه الماء، لكنه صار يضرب رأسه بيديه.

ألقت السلطات التركية في مطار اسطنبول القبض على شخص عربي قادم من دولة خليجية حاول وفق الخبر إدخال مئة جهاز موبايل عبر أحزمة لفها على جسده.

الشخص الذي شكت فيه سلطات الجمارك دخل نوبة غضب لانكشاف أمره.

يقول الخبر إن عناصر الجمارك حاولت تهدئته واعطاءه الماء، لكنه صار يضرب رأسه بيديه. pic.twitter.com/NaK5dxQbxf — المعتز بالله حسن 🎯 (@Almoutaz_bellah) November 12, 2020

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