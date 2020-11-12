توقف باللحظة الأخيرة.. صحيفة عبرية تكشف تفاصيل مخطط سري خطير كانت ستنفذه إسرائيل في لبنان قبل 38 عاما

كشفت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية في تقرير لها أثار جدلا واسعا، تفاصيل مخطط سري وضعه جيش الاحتلال قبل 38 عاما لاغتيال ياسر عرفات في لبنان.

وبحسب الصحيفة العبرية فإنه في كانون الثاني 1982 ، خطط الاحتلال لتفجير ملعب كرة القدم في بيروت من أجل القضاء على ياسر عرفات وأبو جهاد وكبار قادة منظمة التحرير الفلسطينية.

وفقا لما كشفته “يديعوت احرنوت”، الخميس، فإن قرار الاغتيال توقف في اللحظة الأخيرة، مشيرة إلى أنه لو تم تنفيذ العملية لكان الشرق الأوسط سيبدو مختلفًا تمامًا.

حيث كان اسم العملية “أولمبيا” من أجل القضاء على ياسر عرفات ، أبو جهاد وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية. الذين كانوا موجودين في الموقع في 1 كانون الثاني 1982.

وبحسب يديعوت، كان من المفترض تنفيذ عملية تفجير استاد بيروت، خلال استضافة مؤتمر لمنظمة التحرير الفلسطينية. من خلال تفخيخ المدرجات، والسيارات بجوار الاستاد.

وكان من المفترض أن تقف ثلاث مركبات مفخخة تحمل طنين من المتفجرات بجانب المدرج.

وكانت الخطة تقضي تفجير المتفجرات التي وضعت تحت المقاعد أولا، وبعد ذلك، بعد حوالي دقيقة. في حالة من الذعر الذي سيترتب على ذلك، ومع تدفق الناجين المذعورين، سيتم أيضا تفجير المركبات المفخخة عبر منظومة التحكم عن بعد.

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وكان من المتوقع أن تكون شدة الانفجار والدمار “ذات أبعاد غير مسبوقة، حتى من حيث لبنان”. بحسب أقوال ضابط كبير في قيادة المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال في ذلك الوقت.

ووفقا للصحيفة، تم التخطيط لعملية “أولمبياد” في أعقاب وقوع العملية المسلحة التي نفذها سمير القنطار في نيسان 1979. وأسفرت عن مقتل عددا من جنود الاحتلال.

وأشارت الصحيفة العبرية، الى أنه تم التخطيط لهذه العملية بسرية تامة داخل الجيش، وبدون معرفة القيادة السياسية. ولم يتم الحصول على التصاريح اللازمة لتنفيذ هذه العملية، لذلك تم إلغاء تنفيذها.

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