“المراجل بتطلع عالنّاس المسكينة” .. اعتقال مسن اردني يشعل غضباً بينما الإحتفالات تعمّ الشوارع!

فجّر مقطع فيديو جدلاً واسعاً على مواقع التواصل في الأردن حيث يُظهر لحظة اعتقال رجال الأمن مُسنّاً بحجة كسر الحظر.

ورصدت “وطن” الفيديو، ويُبيّن قيام عناصر دورية النجدة بإلقاء القبض على المسن وإجباره على الدخول في الدورية بحجة كسر الحظر.

وقال مغرّدون إن المسن خرج من منزله للتخلص من النفايات .

وعبّر نشطاء عن استيائهم من طريقة إلقاء القبض على المسن وإدخاله في الدورية.

دورية ( نشامى ) تقوم بحجز مسن لأنه نزل يكب الزبالة بطريقة مخجلة ومعيبة والله لو عندك ذرة أخلاق وحيا ما بتتعامل مع زلمة قد أبوك بهالطريقة . المراجل والشوارب بتطلع عالناس المسكينة بصيرو فيران قدام الرشاشات والطخ والاحتفالات .#وطن_الخيار_والفقوس pic.twitter.com/lSIDA463ld — MaNaR Khamayseh (@manar43820123) November 12, 2020

وانتقد المعلّقون تصرف رجال الأمن مع المسنّ، بينما تعمّ احتفالات بمشاركة المئات شوارع في المملكة بعد اعلان نتائج الانتخابات النيابية.

وشهدت بعض مناطق المملكة قطع طرقات، ومواجهات بين مناصري مرشحين خسروا في الانتخابات النيابية وقوى الامن تخللها احراق إطارات مطاطية .

وأعلن الأمن العام الأردني استدعاء 9 مرشحين ممن نجحوا بالانتخابات النيابية، على إثر ارتكاب مخالفات وخرق حظر التجول الشامل بإقامتهم إحتفالات جماهيرية.

وكانت الحكومة الأردنية أعلنت فرض حظر تجول شامل لمدة 4 أيام عقب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية منعا لإقامة أي مظاهر احتفالية بهدف منع انتشار فيروس كورونا.