اعتقال مسن اردني بحجة كسر الحظر بينما الاحتفالات بالفوز في الانتخابات النيابية تعم الشوارع
اعتقال مسن اردني بحجة كسر الحظر بينما الاحتفالات بالفوز في الانتخابات النيابية تعم الشوارع
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“المراجل بتطلع عالنّاس المسكينة” .. اعتقال مسن اردني يشعل غضباً بينما الإحتفالات تعمّ الشوارع!

كتب وطن
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فجّر مقطع فيديو جدلاً واسعاً على مواقع التواصل في حيث يُظهر لحظة اعتقال رجال الأمن مُسنّاً بحجة كسر الحظر.

ورصدت “وطن” الفيديو، ويُبيّن قيام عناصر دورية النجدة بإلقاء القبض على المسن وإجباره على الدخول في الدورية بحجة كسر الحظر.

وقال مغرّدون إن المسن خرج من منزله للتخلص من النفايات .

وعبّر نشطاء عن استيائهم من طريقة إلقاء القبض على المسن وإدخاله في الدورية.

وانتقد المعلّقون تصرف رجال الأمن مع المسنّ، بينما تعمّ احتفالات بمشاركة المئات شوارع في المملكة بعد اعلان نتائج .

وشهدت بعض مناطق المملكة قطع طرقات، ومواجهات بين مناصري مرشحين خسروا في الانتخابات النيابية وقوى تخللها احراق إطارات مطاطية .

وأعلن الأمن العام الأردني استدعاء 9 مرشحين ممن نجحوا بالانتخابات النيابية، على إثر ارتكاب مخالفات وخرق حظر التجول الشامل بإقامتهم إحتفالات جماهيرية.

وكانت الحكومة الأردنية أعلنت فرض حظر تجول شامل لمدة 4 أيام عقب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية منعا لإقامة أي مظاهر احتفالية بهدف منع انتشار فيروس كورونا.

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