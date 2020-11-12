أصوات الرصاص في السفارة السعودية بهولندا تدفع الشرطة للاستنفار .. ما الذي حدث بداخلها؟!

قالت وكالة “رويترز” إن الشرطة الهولندية فتحت تحقيقا إثر سماع أعيرة نارية في السفارة السعودية فجر اليوم.

ولم تورد الوكالة مزيداً من التفاصيل، فيما لم تنشر وسائل الاعلام السعودية حتى اللحظة أي تعليق على الحادثة.

وكانت السعودية شهدت بالامس، اعتداء بالمتفجرات نفذ على مقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة بالسعودية، الامر الذي أوقع عدد من الجرحى نتيجة الاعتداء.

وقال المغرد السعودي الشهير “مجتهد” إنّ التفجير الذي وقع في مقبرة لغير المسلمين بمدينة جدة مرتبط ببيان “هيئة كبار العلماء” الذي أعلن اعتبار جماعة الإخوان المسلمين “جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام”.

وذكرت الخارجية الفرنسية أنه اصيب شخصان على الأقل خلال انفجار بقنبلة يدوية ألقيت من خلف جدار يحيط بالمقبرة، أثناء حضور عدد من القناصل الأجانب بينهم القنصل الفرنسي.

وفي 29 أكتوبر الماضي، أصيب حارس أمن القنصلية الفرنسية بمدينة جدة بإصابات نتيجة هجوم نفذه مواطن سعودي، قبل أن تلقي السلطات القبض عليه.

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