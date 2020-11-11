شركة طيران اماراتية
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“شمتوا في الخطوط الجوية القطرية فأذلهم الله”.. شركة طيران إماراتية تنهار وتطلب من ابن زايد انقاذها!

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تقدمت شركة طيران إماراتية، بطلب عاجل للحكومة من أجل تقديم دعم مالي لها لمواجهة الخسائر الناجمة عن تفشي المستجد، والخسائر المالية التي لحق بالشركة جراء ذلك.

 

وقالت شركة “”، الأربعاء، إنها طلبت دعما ماليا من لمواجهة الخسائر الناجمة عن تفشي وباء .

 

وأكد الرئيس التنفيذي للعربية للطيران المدرجة في عادل علي في قمة كابا للطيران المنعقدة عن بعد: “قدمنا طلبا. إذا جاء، سنكون في غاية السعادة. سيساعدنا في سداد أسرع لبعض القائم علينا. إذا لم يأت، أعتقد أنه يمكننا الاستمرار آمل لبعض الوقت في المستقبل”.

 

يأتي ذلك بعد أن فقدت العربية للطيران 212.5 مليون (57.86 مليون دولار) في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة مع ربح 791 مليون درهم في نفس الفترة قبل عام.

 

وفي وقت سابق، أقر مجلس الوزراء في الإمارات ميزانية اتحادية أصغر حجما للعام 2021، في مؤشر على أن الدولة تخفض الإنفاق، وسط تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وانخفاض أسعار النفط.

 

وذكرت وكالة أنباء الإمارات، أن الحكومة وافقت على ميزانية حجمها 58 مليار درهم (15.8 مليار دولار) للعام القادم.

 

وكانت الميزانية 61.35 مليار درهم (16.6 مليار دولار) للعام 2020، وهي الأكبر منذ قيام الدولة.

 

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