تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
الهدهد

“الله يستر”.. “شاهد” ظهور غريب لـ تركي آل الشيخ خلال رحلة علاجه في أمريكا!

كتب وطن
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ظهر رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية ، ، بشكل مفاجئ، وهو يحلل ويتابع إحدى مباريات كرة القدم مع الملحن الكويتي .

 

ونشر الملحن الكويتي، مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”، حيث ظهر فيه تركي آل الشيخ وهو يجلس على كنبة في مقر إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية ويرتدي الشماغ السعودي.

 

وفي الفيديو يشاهد تركي مباراة كرة قدم، ويتحدث عن فريقه “” في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

 

وسأله نواف عن رأيه في آخر مباراة للفريق، يقصد ألميريا، فرد تركي آل الشيخ أن “المشكلة في رأس الحربة، الحين هذا انطرد المباراة الجاية مو لاعب ولا الثلاثة الدوليين بيلعبوا.. في الشتا يبغالنا نشوفلنا حل (يقصد موسم الانتقالات الشتوية في كرة القدم)”.

 

وعندما سأله عن المباراة المقبلة قال: “الله يستر، احنا ضيعنا 11 نقطة في بداية الدوري، مشكلة يعني.. بس خلينا نشوف”.

 

رواد الاجتماعي تفاعلوا مع مقطع الفيديو ساخرين من الطريقة التي ظهر بها المسؤول السعودي.

 

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الجدير ذكره، أن تركي آل الشيخ يتواجد حالياً في نيويورك بالولايات المتحدة وذلك للعلاج من مرض خطير لم يحدد طبيعته حتى اللحظة، في حين يثير عادة الجدل في ظهوره بين الحين والآخر، حيث يختار طرق غريبة للظهور كان آخرها التشبه بمايكل جاكسون.

 

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