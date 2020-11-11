ظهر رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، بشكل مفاجئ، وهو يحلل ويتابع إحدى مباريات كرة القدم مع الملحن الكويتي نواف العبد.

ونشر الملحن الكويتي، مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”، حيث ظهر فيه تركي آل الشيخ وهو يجلس على كنبة في مقر إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية ويرتدي الشماغ السعودي.

وفي الفيديو يشاهد تركي مباراة كرة قدم، ويتحدث عن فريقه “ألميريا” في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

جلسه عفويه مع حبيب القلب ابوناصر ❤️ودردشه رياضيه هالمره 😎@Turki_alalshikh pic.twitter.com/8cKAkC2exg — الملحن نواف عبدالله (@NawafAbdullah_) November 10, 2020

وسأله نواف عن رأيه في آخر مباراة للفريق، يقصد ألميريا، فرد تركي آل الشيخ أن “المشكلة في رأس الحربة، الحين هذا انطرد المباراة الجاية مو لاعب ولا الثلاثة الدوليين بيلعبوا.. في الشتا يبغالنا نشوفلنا حل (يقصد موسم الانتقالات الشتوية في كرة القدم)”.

وعندما سأله عن المباراة المقبلة قال: “الله يستر، احنا ضيعنا 11 نقطة في بداية الدوري، مشكلة يعني.. بس خلينا نشوف”.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع مقطع الفيديو ساخرين من الطريقة التي ظهر بها المسؤول السعودي.

اقرأ أيضا: “شاهد” السعودية أمل الشهراني “لقت الطبطبة” وهي عارية.. وهذا ما فعلته مع شاب وأثارت ضجة واسعة!

قميص نوم وشماغ بشخصية ثاني متوسط!!!

ولابس ساعه بملايين الدولارات!!!!

ماتجي — مرهف إحساس 🇦🇪MBS🇸🇦 (@smuziny1) November 11, 2020

ي رجال عنده ملاييين و عنده ذهب وعنده كل شي وهو جالس برا السعودية ومشبع المال سلامات ..!!! — عبدالعزيز آل سلمان (@b5278) November 11, 2020

وضعي اذا شريت شماغ جديد 😂 — منصور (@s_aa_a) November 10, 2020

الشماغ : لماذا نحن هنا — M A N A R •.★* (@mulana1997) November 11, 2020

الجدير ذكره، أن تركي آل الشيخ يتواجد حالياً في نيويورك بالولايات المتحدة وذلك للعلاج من مرض خطير لم يحدد طبيعته حتى اللحظة، في حين يثير عادة الجدل في ظهوره بين الحين والآخر، حيث يختار طرق غريبة للظهور كان آخرها التشبه بمايكل جاكسون.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك