“سنشتاق إليك”.. تسيبي ليفني تنعى صائب عريقات وتكشف تفاصيل رسالة خاصة وصلتها منه

عبرت وزيرة خارجية الاحتلال السابقة، تسيبي ليفني، اليوم الثلاثاء، عن حزنها لوفاة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وكبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، ونعت في تغريدة لها القيادي الفلسطيني الذي توفي في مستشفى هداسا الإسرائيلي، جراء إصابته بكورونا.

“ليفني” وفي تغريدة عبر تويتر بحسابها الرسمي رصدتها (وطن) عبرت عن حزنها على خبر وفاة عريقات، وقالت “خالص تعازي للفلسطينيين ولأسرته، سنشتاق إليه”.

I’m saddened by the death of @ErakatSaeb. Saeb dedicated his life to his people. Reaching Peace is my destiny he used to say.

Being sick, he texted me: “I’m not finished with what I was born to do”.

My deepest condolences to the Palestinians and his family. He will be missed. — ציפי לבני Tzipi Livni (@Tzipi_Livni) November 10, 2020

وتابعت الوزيرة السابقة لخارجية الاحتلال أن عريقات “كرس حياته لشعبه، واعتاد أن يقول إن الوصول إلى سلام هو قدري”.

وأشارت إلى أنه تحدث معها أثناء مرضه عبر رسالة نصية أرسلها لها قال فيها “لم أنته بعد مما ولدت لأجله”.

ولمع اسم عريقات في معظم محطات التفاوض التي جرت بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، منذ مؤتمر مدريد للسلام في 1991، وشهد مختلف التقلبات على المفاوضات السياسية التي جرت بين الجانبين.

وكانت ليفني مسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين في الحكومة السابقة، وعدت جولات مفاوضات عدة مع عريقات لمحاولة الوصول إلى اتفاق لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وكان عريقات نقل قبل أسابيع إلى مستشفى “هداسا عين كارم” بالقدس المحتلة بعد تدهور حالته الصحية نتيجة اصابته بالفيروس.

وخضع عريقات، قبل ثلاث سنوات، لعملية زراعة رئة، على يد فريق طبي في مستشفى “إنوفا فيرفاكس” الأمريكي.

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