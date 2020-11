“سنشتاق إليك”.. تسيبي ليفني تنعى صائب عريقات وتكشف تفاصيل رسالة خاصة وصلتها منه

عبرت وزيرة خارجية الاحتلال السابقة، تسيبي ليفني، اليوم الثلاثاء، عن حزنها لوفاة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وكبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، ونعت في تغريدة لها القيادي الفلسطيني الذي توفي في مستشفى هداسا الإسرائيلي، جراء إصابته بكورونا.

“ليفني” وفي تغريدة عبر تويتر بحسابها الرسمي رصدتها (وطن) عبرت عن حزنها على خبر وفاة عريقات، وقالت “خالص تعازي للفلسطينيين ولأسرته، سنشتاق إليه”.

I’m saddened by the death of @ErakatSaeb. Saeb dedicated his life to his people. Reaching Peace is my destiny he used to say.

Being sick, he texted me: “I’m not finished with what I was born to do”.

My deepest condolences to the Palestinians and his family. He will be missed.

— ציפי לבני Tzipi Livni (@Tzipi_Livni) November 10, 2020