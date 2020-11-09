“شاهد” خيرات أرض فلسطين المحتلة تُغرق أسواق الإمارات باسم إسرائيل وتل أبيب منتشية من الفرحة

نشر المتحدث باسم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي “أوفير جندلمان”، صورا من أسواق الإمارات كشفت وجود فواكه وتمورا وخضروات تحمل العلم الإسرائيلي بهذه الأسواق للمرة الأولى.

“جندلمان” وعبر تغريدة بصفحته الرسمية على موقع “تويتر” رصدتها (وطن) نشر صورا لهذه المنتجات وعلق: “للمرة الأولى: فواكه وتمور وخضروات إسرائيلية تصل إلى السوبر ماركتات الإماراتية وعليها العلم الإسرائيلي”

لأول مرة: فواكه وتمور وخضروات إسرائيلية تصل إلى السوبرماركتات الإماراتية وعليها العلم الإسرائيلي ليرى الجميع مصدرها والدليل على جودتها وكانت ردود فعل الزبائن إيجابية جدا! خير المحاصيل الإسرائيلية ستستمر في الوصول إلى الأسواق الإماراتية. الصور: كارمل أجركسكو pic.twitter.com/05KCBIJ0YQ — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) November 9, 2020

وتابع المتحدث باسم نتنياهو:”ليرى الجميع مصدرها والدليل على جودتها وكانت ردود فعل الزبائن إيجابية جدا!”.

وأضاف في نهاية تغريدته مستفزا العرب والمسلمين: “خير المحاصيل الإسرائيلية ستستمر في الوصول إلى الأسواق الإماراتية”.

وكان وفد لقطاع الأعمال الإسرائيلي قد زار دبي قبل أيان، وأكد أن التجارة مع دولة الإمارات العربية المتحدة ستصل إلى مليارات الدولارات سنويا، في إطار تسريع التعاون بين أبوظبي وتل أبيب.

والجمعة، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، عن تصدير أول شحنة من محصول التمر الإسرائيلي إلى دولة الإمارات.

ويشار إلى أن الإمارات وإسرائيل، توصلتا في 13 أغسطس الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما تم توقيعه يوم 15 سبتمبر الماضي، في واشنطن، بصحبة البحرين التي انضمت إلى قائمة المُطبعين قبل أن يلحق بها السودان، في 23 أكتوبر الماضي.

واعتبرت القيادة الفلسطينية هذه الخطوات التطبيعية بمثابة خيانة وطعنة في الظهر.

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