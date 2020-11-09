البيت الابيض ، وزير الدفاع الامريكي
البيت الابيض
الهدهد

“شاهد” المقهور دونالد ترامب يُقيل وزير الدفاع الامريكي من منصبه ويجرف حديقة البيت الابيض بالكامل!

كتب وطن
0

أقال المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الاثنين، وزير الدفاع من منصبه، وعيَّن ، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، قائماً بأعمال وزير الدفاع.

 

وقال ترامب في تغريدة له عن اقالة على تويتر: “تم إنهاء خدمة مارك إسبر. يسعدني أن أعلن أن كريستوفر ميلر، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب (الذي أقر مجلس الشيوخ تعيينه بالإجماع) والذي يحظى باحترام واسع، سيكون القائمَ بأعمال وزير الدفاع، بأثر فوري”.

اقرأ أيضا: بعد قطر وعُمان والكويت.. السعودية تهنئ بايدن “على استحياء” بعدما فاق الملك سلمان وولي عهده من الصدمة

وتأتي قرارات الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، في الوقت الذي يبذل فيه بعض أفراد عائلته جهوداً من أجل إقناعه بالاعتراف بنتائج الانتخابات الأمريكية وقبول فوز المرشح الديمقراطي جو .

 

ولم يقف الامر عند هذا الحد، بل استيقظ سكان واشنطن على تغيرات غريبة أقدم عليها الرئيس المجنون في ، قبل مغادرته كرسيه. حسب ما نشرت الاعلامية على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

 

ونشرت وقفي فيديو من البيت الابيض أظهر اعمال تجريف للحديقة والعشب الاخضر الذي كان فيها بشكل مفاجئ، الامر الذي أزعج الصحافيين العاملين على تغطية الاحداث والتطورات في البيت الأبيض عقب فوز المرشح الديمقراطي بالرئاسة.

ونقلت “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية عن مصادر (لم تسمّها)، قولها إن “جاريد ،
صهر ومستشار الرئيس دونالد ترامب، يتواصل مع ترامب؛ لحثه على الاعتراف بنتيجة الانتخابات”.

 

جاء تحرُّك كوشنر عقب رفض ترامب، السبت، النتيجة التي أعلنتها وسائل إعلام أمريكية بفوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن.

 

كان ترامب قد أكد أنه سيُثبت في المحكمة أنه الفائز، وأن الانتخابات لا تزال بعيدة عن نهايتها. وأضاف أن “الأصوات القانونية هي التي تحدد الرئيس، لا الإعلام”.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

“الدائرة الضيقة”.. مصادر تكشف بالأسماء “أوتاد” إدارة بايدن…

الهدهد

المارد التركي نسف مخططات الإمارات وأثار جنون أبوظبي.. قرقاش يفتح النار على أنقرة…

حياتنا

“شاهد” العنود العيسى تكشف خيالها “المنحرف” وهي شبه عارية:…

الهدهد

“استمدوا القوة من شعوبكم لا من أمريكا”.. تعليق ناري من حمد بن جاسم على…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.