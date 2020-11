أقال الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الاثنين، وزير الدفاع مارك إسبر من منصبه، وعيَّن كريستوفر ميلر، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، قائماً بأعمال وزير الدفاع.

وقال ترامب في تغريدة له عن اقالة وزير الدفاع الامريكي على تويتر: “تم إنهاء خدمة مارك إسبر. يسعدني أن أعلن أن كريستوفر ميلر، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب (الذي أقر مجلس الشيوخ تعيينه بالإجماع) والذي يحظى باحترام واسع، سيكون القائمَ بأعمال وزير الدفاع، بأثر فوري”.

…Chris will do a GREAT job! Mark Esper has been terminated. I would like to thank him for his service.

