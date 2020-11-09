أقال الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الاثنين، وزير الدفاع مارك إسبر من منصبه، وعيَّن كريستوفر ميلر، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، قائماً بأعمال وزير الدفاع.

وقال ترامب في تغريدة له عن اقالة وزير الدفاع الامريكي على تويتر: “تم إنهاء خدمة مارك إسبر. يسعدني أن أعلن أن كريستوفر ميلر، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب (الذي أقر مجلس الشيوخ تعيينه بالإجماع) والذي يحظى باحترام واسع، سيكون القائمَ بأعمال وزير الدفاع، بأثر فوري”.

…Chris will do a GREAT job! Mark Esper has been terminated. I would like to thank him for his service. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020

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وتأتي قرارات الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، في الوقت الذي يبذل فيه بعض أفراد عائلته جهوداً من أجل إقناعه بالاعتراف بنتائج الانتخابات الأمريكية وقبول فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن.

ولم يقف الامر عند هذا الحد، بل استيقظ سكان واشنطن على تغيرات غريبة أقدم عليها الرئيس المجنون في البيت الابيض، قبل مغادرته كرسيه. حسب ما نشرت الاعلامية وجد وقفي على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ونشرت وقفي فيديو من البيت الابيض أظهر اعمال تجريف للحديقة والعشب الاخضر الذي كان فيها بشكل مفاجئ، الامر الذي أزعج الصحافيين العاملين على تغطية الاحداث والتطورات في البيت الأبيض عقب فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة.

لا نعلم لماذا جرفوا العشب من حديقة #البيت_الأبيض.

منذ الصباح حفريات وأصوات وإزعاج ضج منه كل الصحفيين هنا.#بايدن_فاز pic.twitter.com/9kuPAoGd5j — Wajd Waqfi وجد وقفي (@WajdWaqfi) November 9, 2020

ونقلت “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية عن مصادر (لم تسمّها)، قولها إن “جاريد كوشنر،

صهر ومستشار الرئيس دونالد ترامب، يتواصل مع ترامب؛ لحثه على الاعتراف بنتيجة الانتخابات”.

جاء تحرُّك كوشنر عقب رفض ترامب، السبت، النتيجة التي أعلنتها وسائل إعلام أمريكية بفوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن.

كان ترامب قد أكد أنه سيُثبت في المحكمة أنه الفائز، وأن الانتخابات لا تزال بعيدة عن نهايتها. وأضاف أن “الأصوات القانونية هي التي تحدد الرئيس، لا الإعلام”.

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